【食肆違例】黃大仙食肆「新昌」非法擴展營業範圍　遭暫時吊銷牌照14天

▲ (經濟日報資料圖片)

食環署今日（20日）表示，黃大仙食肆「新昌」非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，由今日至3月5日須暫停營業。

署方指，該食肆位於黃大仙慈雲山慈華里14號地下及閣樓，被食環署署長暫時吊銷牌照14天。有關食肆經營者因上述違例事項，去年10月2次被法庭定罪，被判入獄14天，緩刑18個月。亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天。



有關食肆持牌人亦分別因在露天地方配製食物及貯存設備或用具，以及非法擴展營業範圍，於去年1月及8月2次被法庭定罪，分別被罰款2500元，以及被判入獄14天，緩刑18個月。該食肆因而被記下15分，去年11月被暫時吊銷牌照7天。

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責任編輯：余思嵐