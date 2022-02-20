【第五波疫情】本港新增6,067宗確診個案　6,055宗為本地感染個案【不斷更新】

▲ 本港新增6,067宗確診個案。

新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。本港新增6,067宗確診個案，6,055宗為本地個案。

【17:10】何婉霞籲求診市民互諒互讓，勿將負面情緒投放於醫護人員身上，詳情即睇【下一頁】

【16:56】過去一天再有14名確診病人離世，另有10多人情況危殆，詳情即睇【下一頁】

【16:48】醫管局正與私院溝通協助治療正康復療養病人，詳情即睇【下一頁】

【16:42】張竹君指，綜合本地疫情，2月15日至17日接獲的每日呈報有4,000多宗，18日有7,000多宗，昨日有1萬多宗，反映趨勢向上，認為防疫措施有必要繼續。老人院舍方面，有240間院舍錄得感染個案，截至昨日有197名員工及672名院友陽性。

【16:30】徐樂堅指，疫情嚴峻，每日呈報本地個案上升，各方面工作備受壓力，令市民產生憂慮。檢測方面，過去一周檢測樣本數量增加，令等候報告時間延長，政府已陸續提升本地化驗能力，加上火眼實驗室投入運作、內地人員大力支援，相信可提高檢測能力，等候時間會縮短；而收到陽性通知人士，當局明白等候期間會有焦慮，當局將會提供有1萬個社區隔離單位，但要預留予有風險人士，輕症及無病徵人士應做好感染控制安排，留家留意身體狀況，如有變化應致電醫管局熱線受及到指定診所，又呼籲人士直接上網查晚資料。

徐樂堅指，疫情嚴峻，防疫措施有必要繼續，市民盡量減少外出，孕婦亦應注射疫苗，陽性人士以電子表格填寫資料。呼籲各大企業安排員工提供快速測試，減低憂慮。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組