【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家

▲ 港媽分享一家四口染疫的經歷。

本港第五波疫情嚴峻，確診人數連日達數千宗。一名港媽昨於Facebook個人網誌「我家有個小王菲」分享一家四口染疫經歷，指丈夫與1歲B仔子太感染Omicron後發燒，父子15日前往急症室求診，在寒風下苦等10小時仍未獲安排入院，無奈之下決定拿藥回家。兩日後她與3歲女兒子菲亦「中招」，所幸經食藥及休息過後，現時逐漸康復。

▲ 兒子發高燒感辛苦。（來源：Facebook個人網誌「我家有個小王菲」）

港爸凌晨帶B仔求診

港媽在文中分享，丈夫被確診同事傳染，出現喉嚨痛及發燒等病徵。丈夫怕自己染疫，不敢再外出，留在家自我隔離，不與家人接觸，只在她送飯時才會打開房門。翌日1歲細仔開始發高燒，港媽為父子進行快速測試，檢測結果一同呈陽性。

她形容細仔病情嚴重，高燒至41℃，出現嘔吐、手腳冰冷、不斷打冷震的情況，而且神情呆滯、沒精神，認為有需要到醫院求診。丈夫15日凌晨2時帶B仔到急症室求診，由於兩人有發燒等病徵，獲安排到戶外隔離區等候。然而因求診人數眾多，帳篷內沒有位置，醫院只提供一張膠椅，讓兩父子在無遮掩的空地等候。

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苦等10小時無床位

當晚天氣寒冷，非常大風，幸好他們帶了BB車，又自備被仔讓兒子保暖。醫生隨後替BB檢查，照肺後發現肺花，稱要住院，但因未有床位，只能在外面「吹住西北風繼續等」。父子由凌晨2時等到早上10時，仍然沒有消息，醫生指未能安排床位，更稱有人等了數天才能入院，「要等好耐，但確實幾耐就完全唔知，咁你仲等唔等？」，又指除非小朋友嘴巴發紫，或出現嚴重抽筋等情況，才會盡快安排上病房。

因不想兒子在寒風下等候，港爸無奈決定拿藥返家：

本身帶病睇醫生已經夠攞命，估唔到長達10個鐘，仲要吹住強烈嘅西北風……

兒子回家後面頰泛紅，食藥後仍然發高燒，體溫維持在39至40.8℃，整個人虛弱無力。目睹兒子病況，港媽忍不住落淚，「嗰兩日情緒好崩潰，成日食食吓嘢喺度喊」。大女年僅3歲卻非常懂事，反過來安慰媽媽不要哭。

▲ 兒子發高燒兩日兩夜。（來源：Facebook個人網誌「我家有個小王菲」）

母女兩日後染疫

當時港媽還未出現病徵，為了減低傳播風險，兩夫婦決定分房進睡，丈夫跟兒子一間房，她與女兒睡在另一房間。兒子發高燒兩日兩夜後終於退燒，原以為「作戰」暫告一段落，女兒卻在17日凌晨「扭計」大哭，港媽心知不妙，量體溫後發現女兒發燒至39.8℃，港媽悲嘆︰

個心真係好痛好痛，好自責無好好保護個囡。

港媽起床後同樣感到不適，「成身好痛、好重、個頭好熱」，量體溫後得知發燒至38.9℃，便進行快速測試，發現自己和女兒檢測呈陽性。女兒當日下午病情變得嚴重，高燒至40.1℃感不適而大聲喊叫，隔幾十秒震一下，像是抽筋一樣。港媽和丈夫見狀立即收拾物品準備再到急症室，所幸女兒喝奶後情況回復穩定，最終決定讓她留家休息，「唔想子菲喺露天嘅情況下，同咁多確診者喺度無了期咁等，於是俾埋退燒藥佢食」。

她指女兒整天都沒胃口，除了吃水果和喝奶之外，吃不下其他食物。經一晚休息、睡了10多小時後，女兒終開始退燒，「全家都好開心，佢用一日一夜戰勝病毒，成個人都精神晒」。得知子女無恙，港媽才放心休息。

提供體溫紀錄供家長參考

她續指丈夫打了兩劑疫苗，基本上只有喉嚨痛；她則接種一針，出現全身肌肉酸痛、頭痛及流鼻水，希望休息過後盡快康復。她又指B仔染疫當下曾感無助，故將一家四口感染Omicron的經歷寫下，又提供自己及子女的體溫紀錄，供其他家長參考。

1歲子太體溫紀錄

2/15 22:00 39.7

2/15 23:50 39.6

2/16 00:48 40.5

2/16 01:45 40.8

2/16 02:35 40.2

2/16 05:35 38.9

2/16 05:55 飲奶100

2/16 06:10 退燒藥（開始沙聲，說話中有痰，但活躍咗些少）

2/16 06:45 38.8

2/16 11:03 38.4

2/16 11:36 食藥

2/16 11:44 飲奶80 嘔一啖

2/16 12:34 38.5

2/16 13:55 37.8

2/16 14:38 飲奶100

2/16 15:40 食藥 37.6

2/16。21:30 食藥 36.9

2/16。23:33 36.5

3歲子菲體溫紀錄

17/2 0200 39.8

17/2 13:00 39.4

17/2 1600 39.8

17/2 1700 40.1

17/2 2000 40（抽搐咗10次，尖叫及喊）

17/2 2100 39.6 食藥

18/2 0030 39.1

18/2 0200 39.7

18/2 1230 37.8

18/2 1330 37.2 食藥

18/2 1900 37.1

18/2 2230 36.7

19/2 0130 36.6

19/2 1600 36.7

媽媽體溫紀錄

17/2 0230 38.8

17/2 1300 39（肌肉酸痛、發燒、少少咳）

17/2 1600 37.7（已食退燒藥）

17/2 1700 38.3

17/2 2000 39.3

17/2 2100 39.2

18/2 0030 38.7

18/2 0200 37.9

18/2 1430 38 食藥

18/2 2200 37 食藥

19/2 0130 37.3（頭痛到爆炸、咳）

19/2 1600 37.3 （3點食藥）

19/2 2130 37.1 食藥

內容及相片獲Facebook個人網誌「我家有個小王菲」授權轉載。

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責任編輯︰胡嘉儀