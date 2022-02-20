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【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人

社會 16:46 2022/02/20

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醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。 陳國峰攝

本港第五波疫情連續數天確診個案達數千宗，令公營醫療體系不勝負荷。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

本港今日（20日）新增6067宗確診個案，其中12宗為輸入個案，其他為本地個案。張竹君表示，本港每日的確診個案趨勢向上升，認為現時的社交距離措施要持續。何婉霞表示，現時有逾3000名病人留醫，有近2300人在竹篙灣隔離設施隔離，另有約200人在荃灣隔離設施。今日亦再增14名病人離世，有10多名確診病人情況危殆、以及有數十人情況嚴重。

她呼籲市民要一同支援醫護解決現時的危機，指有不少私家醫院已準備好幫忙減輕公院壓力，在第一至四波時公私營已有不少合作，將不同病人轉到私家醫院，未來也會加強與私院溝通，包括找私院協助治療正在康復中的療養病人，以騰空人手及公院床位作抗疫。

另外，她又說，現時已用醫院的員工休息室、物理治療部的室等室內地方安放在戶外等候的病人。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩

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