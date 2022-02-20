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【公院爆煲】何婉霞籲求診市民互諒互讓　勿將負面情緒投放於醫護人員身上

社會 17:12 2022/02/20

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

本港第五波疫情連續數天確診個案達數千宗，令公營醫療體系不勝負荷。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

本港今日（20日）新增6,067宗確診個案，其中12宗為輸入個案，其餘均為本地個案，詳情即看：【下一頁】

何婉霞說，明白求診市民等候見醫生要等很久，亦明白市民會覺得很辛苦及不開心，但希望市民不要將不開心的情緒投放在醫護人員身上。她強調，醫護人員正盡力照顧病人，但由於求診人數太多，醫護很難即使照顧所有病人需要，希望市民可以在此期間抱「互諒互讓」精神。

何婉霞又說，現時公立醫院人手緊張，醫管局會視乎實際情況，調派人手到壓力點。

醫管局指正與私家醫院溝通，協助治療正康復及療養中病人，詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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