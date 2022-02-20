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【指定診所】醫管局指已協助約3,200位輕症病人　將研增加部分地區服務量

社會 17:34 2022/02/20

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醫管局早前啟用7間指定診所。（資料圖片）

本港第五波疫情連續數天確診個案達數千宗，令公營醫療體系不勝負荷，醫管局早前啟用7間指定診所。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截止昨日下午，有關診所已協助約3,200多位病人，大部分病人病徵輕微，主要是拿紓緩藥物。

本港今日（20日）新增6067宗確診個案，其中12宗為輸入個案，其他為本地個案。何婉霞表示，醫管局正與私家醫院溝通，協助治療正康復及療養中病人。詳情即看：【下一頁】

何婉霞說，指定診所每日大概有1,000多張籌，其中昨日亦協助800多位病人，部分地區因個案較多，需求會較大，會視乎情況加大部分地區的籌量。

至於電話熱線，何婉霞指，當局正加大服務量，會再考慮增加更多人手協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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