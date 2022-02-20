【鐵拳英雄】演配角多年曾感氣餒　鄭世豪為圓歌手夢參加百次比賽

▲ 打拼近20年的鄭世豪分享其入行以來的心路歷程。

TVB劇集《鐵拳英雄》昨晚播映大結局，鄭世豪飾演元秋失散多年的兒子步青原，角色甚具發揮！劇中的他生活艱苦，因為生計更搞到腳跛，而昨晚的劇情裡，青原為救人而英勇犧牲，場面感人。

現實中的鄭世豪也經歷不平坦的演藝路，早前他接受TVB節目訪問，說到由「禮儀先生」到擔任劇集配角，捱足十多年的他坦言於低潮時曾一度氣餒，幸好性格樂觀，他說：「心境會順其自然，決定順住條路去，當會去到某個階段，會有另一條支線出現。」

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▲ 鄭世豪接受TVB娛樂台訪問。（TVB提供）

昨晚的《鐵拳》講述步青原為了救春婆（雪妮飾）及宋大媽（梁舜燕飾）等與奸角金耀龍（敖嘉年飾） 奮力一戰 ，混亂中青原意外將耀龍殺死。

▲ 鄭世豪於《鐵拳英雄》裡角色甚有發揮。

但青原於戰鬥期間中了刀傷，奄奄一息的他先苦笑向哥哥步青雲（陳展鵬飾）謂：「英雄我真係唔配做，一做就出事。」再含淚問媽媽細鳳（元秋飾）：「媽，我配唔配得上姓步呀？」最終如願得到家人正評的青原，於母親懷中死去，細鳳姐更哭得肝腸寸斷，令人動容。

網民亦力讚鄭世豪演繹青原一角出色：「鍾意步青原，佢做得好好。」

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在演藝圈打滾超過二十年的鄭世豪，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，與主持潘盈慧大談入行多年的趣事以及心路歷程，節目於昨晚及今晚一連兩集播出。

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鄭世豪於2001年加入藝訓班，除了當過七年禮儀先生外，亦曾試過於同一套劇中以不同身份出現，當中於《皆大歡喜》演23個無名閒角，輾轉捱了足足16個年頭，終於憑《愛‧回家之開心速遞》中的細龍生一角成功彈出。

但在鄭世豪眼中，所有的經歷都是學習、而不是捱，即使演路人甲，也是一個愉快幸福的過程，他說：「我反而冇諗點解可以『捱』到，可能我自己人生都係咁，好多嘢都需要比別人付出更加多嘅努力。點解我要比別人勤力多啲？因為我覺得自己唔係天生嘅好演員。我好慶幸自己可以用咁長時間去學習，直到有今日小小嘅成績。」

▲ 鄭世豪是藝訓班出身。（TVB提供）

不過面對娛樂圈突如其來的高低起跌，亦會有氣餒時，世豪說：「氣餒係每年都會有。當你由一句對白去到三句，你係成長緊吖嘛；但有時當你成長緊，好似當年《搜神傳》同《金石良緣》嘅監製畀咗好好嘅角色我，但下一套劇可能又去番未必有對白嘅角色，去到呢啲位就會唔開心。」

談到辛酸史，世豪笑言曾擔任過「死屍」替身，更不幸地意外受傷，但他為了保持「專業」，竟堅持至完成拍攝才喊痛。

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世豪憶述受傷過程，他說：「當時我闔埋眼瞓低，機位打平擺於我隔籬，我每被拮一吓刀，我都要做反應抽搐。把刀應該是Chok落我手指隙度，當時個景同把刀都係木嚟嘅，咁Chok落嚟會有聲架嘛，但有一吓突然冇聲喎，點解嘅呢？原來把刀Chok咗落我手臂度，好大力！」

雖然受了傷，世豪卻堅持完成那場戲，他說：「我是一個死屍嚟架嘛，我專業架，當時我係冇出聲，真係好痛，但我冇出聲繼續做戲。」

世豪續說：「其實拍完後我隻手都已經唔郁得、腫晒，那日我連衫都除唔到，我都覺得自己那一次好專業。」

▲ 鄭世豪於TVB滾了近廿年，（取自instagram）

憑演戲捱出頭來的世豪，原來心底裏最大的夢想依然是當歌手。當年為了實踐歌手夢，世豪在短短三年內（1998年至2001年）參加了超過100個歌唱比賽，毅力驚人。

說到最後並非因為歌唱比賽入行，對此世豪說：「原來要用唱歌入行是好有難度。當年我讀訓練班時已經22歲，所以心境會順其自然，決定順住條路去，去到某個時段，會有另一條支線出現。」

▲ 《開心速遞》裡的「細龍生」。（取自instagram）

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隨遇而安、默默耕耘的世豪，最終在2013年遇上《星夢傳奇》這個機會，幾經奮戰與鄭俊弘、陳明恩及姚兵齊齊殺入決賽，並勇奪亞軍寶座。

節目重搵了世豪當年得獎感言及父母在台下開心拍手的珍貴片段，世豪坦言即使過了這麼多年（接近9年），當時的「毛管戙」感覺仍是記憶猶新：「當時音樂響我已經毛管戙，流緊眼淚。好開心，真係自己辛苦咗咁多年嘅一個交代。」