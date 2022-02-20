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與非同住初步陽性家人短暫接觸　麥美娟：快速檢測陰性但暫留家自我隔離

政治 16:22 2022/02/20

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工聯會議員麥美娟表示，一名非同住家人昨日進行快速檢測，結果呈初步陽性。（資料圖片）

工聯會議員麥美娟表示，一名非同住家人昨日進行快速檢測，結果呈初步陽性。她指，由於昨日曾經短暫接觸該名家人，故在深喉唾液檢測有結果前，她會留在家中遵守自我隔離指引，不會外出。

麥美娟昨日在社交網站發帖文，透露一名家人昨日快速檢測初步陽性，該名家人沒有病徵，已接種三針疫苗，並非與她同住，但同日曾有短暫接觸，不涉及家庭聚會。

她表示，在短暫接觸該名家人後，已隨即進行了快速檢測，結果呈陰性；而由於立法會已改由遙距視象形式舉行會議，故她近日未曾回立法會大樓。

她表示，她和該名家人今日會向衞生署，交回深喉唾液樣本瓶，並在家中等候檢測結果，在有結果前會留在家中遵守自我隔離指引，不會外出。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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撰文 : 傅流螢

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