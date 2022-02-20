  • 9°C
香港時間 : 2022220日 (週日) 17:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【供港物資】內地首批一千萬快速測試包昨開始陸續抵港　商經局：全力統籌

社會 16:53 2022/02/20

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

第五波疫情爆發，港府早前指已經購買1億包快速測試包。商務及經濟發展局指昨日（19日）首批內地提供的一千萬份快速抗原測試包已經開始陸續抵港，其餘的從全球包括內地訂購的測試包也將陸續運到。

另外，首批由國家捐贈的十五萬盒抗疫中藥，以及一些已訂購的物資已於今日抵港。此外，還有超過三十萬盒不同的中藥亦將分批由內地到港。首批二千五百萬個由內地提供的KN95口罩近日亦陸續到港。

商經局指，為進一步提升「早發現、早隔離、早治療」的能力，特區政府正採購超過一億份快速抗原測試包，以大幅加大本港的快速檢測能力，並優先向指定高風險及特定群組派發，例如安老院及殘疾人士院舍員工及院友、醫護人員、清潔工人、物業管理人員及家居檢疫人士。

商經局局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組正積極統籌內地供港的工作，他指工作小組正全速協調由內地供應大量醫療物資，包括快速抗原測試包、口罩、藥物、保護裝備、醫療用品等，確保抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。

商經局指，會繼續統籌各抗疫部門和單位，採購及分配各項有急切需要的醫療物資和用品，並在有需要時向內地提出請求。工作小組會透過專班與內地對應工作組商討，確保物資能盡快供港作防疫抗疫之用，以應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。
 

邱亦指，政府十分感謝中央政府對香港市民的關切，以及對香港抗疫工作的全力支援。特區政府定必竭盡所能，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，全力應對第五波疫情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

相關文章

【院舍爆疫】疫情至今有逾240間院舍現確診個案　截至昨日至少有672名院友染疫
今日 16:44
【院舍爆疫】疫情至今有逾240間院舍現確診個案　截至昨日至少有672名院友染疫
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
今日 16:46
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
【新冠肺炎】醫管局重申並無拒絕接受快速檢測劑捐贈　籲市民停止轉發失實貼文
今日 16:02
【新冠肺炎】醫管局重申並無拒絕接受快速檢測劑捐贈　籲市民停止轉發失實貼文
【新冠肺炎】全港社區抗疫連線招募義工加入「十八區抗疫愛心隊」　參與派發物資予公眾
今日 16:35
【新冠肺炎】全港社區抗疫連線招募義工加入「十八區抗疫愛心隊」　參與派發物資予公眾
與非同住初步陽性家人短暫接觸　麥美娟：快速檢測陰性但暫留家自我隔離
今日 16:22
與非同住初步陽性家人短暫接觸　麥美娟：快速檢測陰性但暫留家自我隔離

你可能感興趣

【院舍爆疫】疫情至今有逾240間院舍現確診個案　截至昨日至少有672名院友染疫
今日 16:44
【院舍爆疫】疫情至今有逾240間院舍現確診個案　截至昨日至少有672名院友染疫
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
今日 16:46
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
【新冠肺炎】醫管局重申並無拒絕接受快速檢測劑捐贈　籲市民停止轉發失實貼文
今日 16:02
【新冠肺炎】醫管局重申並無拒絕接受快速檢測劑捐贈　籲市民停止轉發失實貼文
中藥 口罩 疫情 院舍 邱騰華 商務及經濟發展局

最高瀏覽

【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼
12:42 2022/02/19
【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
18:58 2022/02/19
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房
09:50 2022/02/10
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房