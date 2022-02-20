【供港物資】內地首批一千萬快速測試包昨開始陸續抵港　商經局：全力統籌

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

第五波疫情爆發，港府早前指已經購買1億包快速測試包。商務及經濟發展局指昨日（19日）首批內地提供的一千萬份快速抗原測試包已經開始陸續抵港，其餘的從全球包括內地訂購的測試包也將陸續運到。

另外，首批由國家捐贈的十五萬盒抗疫中藥，以及一些已訂購的物資已於今日抵港。此外，還有超過三十萬盒不同的中藥亦將分批由內地到港。首批二千五百萬個由內地提供的KN95口罩近日亦陸續到港。

商經局指，為進一步提升「早發現、早隔離、早治療」的能力，特區政府正採購超過一億份快速抗原測試包，以大幅加大本港的快速檢測能力，並優先向指定高風險及特定群組派發，例如安老院及殘疾人士院舍員工及院友、醫護人員、清潔工人、物業管理人員及家居檢疫人士。

商經局局長邱騰華負責統籌的醫療物資保障工作小組正積極統籌內地供港的工作，他指工作小組正全速協調由內地供應大量醫療物資，包括快速抗原測試包、口罩、藥物、保護裝備、醫療用品等，確保抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。

商經局指，會繼續統籌各抗疫部門和單位，採購及分配各項有急切需要的醫療物資和用品，並在有需要時向內地提出請求。工作小組會透過專班與內地對應工作組商討，確保物資能盡快供港作防疫抗疫之用，以應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。



邱亦指，政府十分感謝中央政府對香港市民的關切，以及對香港抗疫工作的全力支援。特區政府定必竭盡所能，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，全力應對第五波疫情。

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責任編輯：袁澍