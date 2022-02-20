  • 9°C
香港時間 : 2022220日 (週日) 18:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】城大學生會涉鼓吹抗爭及違防疫　警方國安處調查

政治 17:24 2022/02/20

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

香港城市大學生會早前遭校方收回會址。（經濟日報資料圖片）

消息指，城市大學學生會2月14日，涉嫌在校內聚眾鼓吹抗爭，並違反抗疫條例，校方已就事件報警，警方國安處接手調查，並安排到校內取證。

城大學生會遭校方要求遷出會址，理由是多年未有提交財務報表，學生會於2月14日，在校內舉行臨別禮，大批學生聚集，並高叫抗爭口號，活動一度有逾百名學生參與；學生遊行至校內「民主牆」，曾貼上有抗爭字句的便利貼。期間城大保安曾經到場，並表示有關活動，有機會觸犯限聚令。

據「香港城市大學學生會編輯委員會」日前報道，當日有大批學生響應學生會幹事會呼籲，到現場參與臨別儀式。期間城大保安曾到場，指有關活動存有防疫問題，要求到場同學拍卡做登記，表示有機會觸犯限聚令。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【城大民女像】城大學生會收校方書面要求　將撤走校內民主女神像
16:45 2021/12/25
【城大民女像】城大學生會收校方書面要求　將撤走校內民主女神像
【學生會風波】城大指學生會代表性存疑　嚴正跟進其財務問題
22:04 2022/01/24
【學生會風波】城大指學生會代表性存疑　嚴正跟進其財務問題
【學生會風波】學生會未能於限期內提交16年帳目　城大決定收回會址
16:01 2022/02/07
【學生會風波】學生會未能於限期內提交16年帳目　城大決定收回會址

你可能感興趣

【城大民女像】城大學生會收校方書面要求　將撤走校內民主女神像
16:45 2021/12/25
【城大民女像】城大學生會收校方書面要求　將撤走校內民主女神像
【學生會風波】城大指學生會代表性存疑　嚴正跟進其財務問題
22:04 2022/01/24
【學生會風波】城大指學生會代表性存疑　嚴正跟進其財務問題
【學生會風波】學生會未能於限期內提交16年帳目　城大決定收回會址
16:01 2022/02/07
【學生會風波】學生會未能於限期內提交16年帳目　城大決定收回會址
國安法 港區國安法 限聚令 香港城市大學 政治

最高瀏覽

【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼
12:42 2022/02/19
【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
18:58 2022/02/19
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房
09:50 2022/02/10
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房