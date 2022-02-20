【港區國安法】城大學生會涉鼓吹抗爭及違防疫　警方國安處調查

▲ 香港城市大學生會早前遭校方收回會址。（經濟日報資料圖片）

消息指，城市大學學生會2月14日，涉嫌在校內聚眾鼓吹抗爭，並違反抗疫條例，校方已就事件報警，警方國安處接手調查，並安排到校內取證。

城大學生會遭校方要求遷出會址，理由是多年未有提交財務報表，學生會於2月14日，在校內舉行臨別禮，大批學生聚集，並高叫抗爭口號，活動一度有逾百名學生參與；學生遊行至校內「民主牆」，曾貼上有抗爭字句的便利貼。期間城大保安曾經到場，並表示有關活動，有機會觸犯限聚令。

據「香港城市大學學生會編輯委員會」日前報道，當日有大批學生響應學生會幹事會呼籲，到現場參與臨別儀式。期間城大保安曾到場，指有關活動存有防疫問題，要求到場同學拍卡做登記，表示有機會觸犯限聚令。

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責任編輯：胡偉明