【全民檢測】梁籌庭：公務員各部門正成立緊急支援小隊　消息：有部門要求全員參與

▲ 公務員多個部門正在組織人手，成立緊急救援隊。（資料圖片）

第五波疫情爆發，政府指將要展開全民檢測。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，目前政府各部門正在召集人手，望在未來負責緊急支援。部門主管需交人，若無人自願則以大部分均以抽籤決定，現時正在家工作的公務員，亦被包含在內。

消息指，是次成立的緊急救援隊，設有通宵特別小組，且有需要時會即時出隊。以康文署為例，轄下所有救生員都必須參與，以抽籤方式決定次序，消息指這種方式屬於首次。

至於有聲音指，政府會以打針數作為挑選的準則，如打一針的優先、兩針的其次，以此谷針。梁籌庭就指沒有聽說，認為傳言不真，「公務員已經基本打晒針，唔會咁分。」

他指，是次召集的公務員不少是正在家工作的文職公務員，不少人沒有基本的醫護防疫知識，擔心在前線抗疫有感染風險。

Topick正向公務員事務局及康文署查詢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍