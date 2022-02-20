【封區檢測】石硤尾邨第21座共約2,150人次進行檢測　發現168宗初步陽性個案

政府於2月18日晚上7時起，將石硤尾邨第21座指明為「受限區域」，並於昨日延長圍封限期至今日（20日）。當局在第一及第二次檢測共為約2,150人次進行病毒檢測，當中發現168宗初步陽性檢測個案，和6宗檢測結果不確定個案。

政府指，於今日下午約5時完成強制檢測行動，並在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。在第一及第二次檢測共有約2,150人次接受檢測，當中發現168宗初步陽性檢測個案和六宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約470戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴