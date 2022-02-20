  • 8°C
香港時間 : 2022220日 (週日) 19:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下哀歌】化驗師疫下工作量爆煲狂OT　無暇為亡父辦喪禮感自責

親子 19:07 2022/02/20

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

化驗師因工作量大增，無暇為亡父辦喪事而感自責。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字有上升趨勢，為醫護人員帶來沉重壓力。有網民昨於網上討論區「親子王國」發文，指阿嫂於政府任職高級化驗師，疫下工作量大增，經常加班，全日不停檢驗樣本。上月初阿嫂的父親因病離世，她卻因工作分身不暇，沒有幫忙辦喪禮而感自責。樓主為此感心痛，希望正在等候檢測結果的市民，能夠體諒工作人員的辛勞。

樓主於文中表示，自第五波疫情爆發後，阿嫂便開始要加班，亦要輪返通宵更，甚為辛苦，「整日不停驗不停驗，阿哥話佢返到屋企即刻瞓……」。上月初其父突然腸痛入院，做手術後離世，阿嫂因分身不暇，沒有前往探病，亦沒有協助辦喪禮，為此感自責。

最慘連自己屋企人走咗都冇時間去處理……

最新影片：

向醫護人員表達謝意

樓主為此感心痛，指年廿九特意出席喪禮，「同佢打打氣，關心吓佢」。她指阿嫂向來體弱，怕曬太陽又怕冷，甚少運動，要應付急增的工作量，為她感到擔心。樓主又藉此向阿嫂表達謝意，「多謝各位醫護人員嘅努力！多謝咁多位唔怕被傳染而又肯出力嘅所有人！」，同時希望等候檢測結果的市民，能夠體諒別人的辛勞。

帖文引來網民討論，不少人感謝醫護人員的付出，「祝福阿嫂同為香港努力打病毒嘅醫護人員！」、「多謝為抗疫付出嘅所有人」、「醫護都要好好保護自己！」；有人則期盼疫情早日結束，「希望疫情快啲過，大家都舒服啲」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
今日 17:10
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
今日 11:57
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【公院淪陷】90多歲確診婆婆瞓醫院帳篷捱凍 女兒心痛：好像虐待長者
16:55 2022/02/19
【公院淪陷】90多歲確診婆婆瞓醫院帳篷捱凍 女兒心痛：好像虐待長者

你可能感興趣

【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
今日 17:10
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
今日 11:57
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【公院淪陷】90多歲確診婆婆瞓醫院帳篷捱凍 女兒心痛：好像虐待長者
16:55 2022/02/19
【公院淪陷】90多歲確診婆婆瞓醫院帳篷捱凍 女兒心痛：好像虐待長者
家庭關係 生死教育 疫情 網絡熱話 手術 腸痛 網上討論區

最高瀏覽

【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼
12:42 2022/02/19
【自我隔離】曾接觸染疫朋友森美憂心到私院檢測被拒 離開醫院時心裡有種悲涼
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
18:58 2022/02/19
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房
09:50 2022/02/10
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房