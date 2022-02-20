【疫下哀歌】化驗師疫下工作量爆煲狂OT　無暇為亡父辦喪禮感自責

▲ 化驗師因工作量大增，無暇為亡父辦喪事而感自責。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字有上升趨勢，為醫護人員帶來沉重壓力。有網民昨於網上討論區「親子王國」發文，指阿嫂於政府任職高級化驗師，疫下工作量大增，經常加班，全日不停檢驗樣本。上月初阿嫂的父親因病離世，她卻因工作分身不暇，沒有幫忙辦喪禮而感自責。樓主為此感心痛，希望正在等候檢測結果的市民，能夠體諒工作人員的辛勞。

樓主於文中表示，自第五波疫情爆發後，阿嫂便開始要加班，亦要輪返通宵更，甚為辛苦，「整日不停驗不停驗，阿哥話佢返到屋企即刻瞓……」。上月初其父突然腸痛入院，做手術後離世，阿嫂因分身不暇，沒有前往探病，亦沒有協助辦喪禮，為此感自責。

最慘連自己屋企人走咗都冇時間去處理……

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向醫護人員表達謝意

樓主為此感心痛，指年廿九特意出席喪禮，「同佢打打氣，關心吓佢」。她指阿嫂向來體弱，怕曬太陽又怕冷，甚少運動，要應付急增的工作量，為她感到擔心。樓主又藉此向阿嫂表達謝意，「多謝各位醫護人員嘅努力！多謝咁多位唔怕被傳染而又肯出力嘅所有人！」，同時希望等候檢測結果的市民，能夠體諒別人的辛勞。

帖文引來網民討論，不少人感謝醫護人員的付出，「祝福阿嫂同為香港努力打病毒嘅醫護人員！」、「多謝為抗疫付出嘅所有人」、「醫護都要好好保護自己！」；有人則期盼疫情早日結束，「希望疫情快啲過，大家都舒服啲」。

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責任編輯︰王明芳