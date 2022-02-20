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【第五波疫情】恒生8間分行有職員確診　明日起暫停服務

社會 19:06 2022/02/20

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恒生8間分行有職員確診。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，確診患者遍佈各行各業，恒生銀行今日（20日）宣布，因應有職員確診，8間分行將由明日起暫停服務，直至另行通知。

有關分行詳情如下：

分行 相關員工最後上班日期
美孚新邨（蘭秀道）-分行及優越理財中心 2月16日
青山道分行 2月16日 及 2月17日
紅磡分行 2月14日
樂富廣場分行 2月16日 及 2月18日
大圍分行 2月17日
荃灣分行（毗連港鐵荃灣站） 2月16日
中區分行 2月17日
跑馬地（山村道及景光街）-優越及優進理 財中心 2月16日

恒生指，會為相關員工提供適切的支援及協助，亦已安排上述分行深層清潔及消毒，上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

另外，灣仔分行、油麻地分行及沙田分行早前因出現個案而暫停服務，3間分行將由明日將恢復營業， 所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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