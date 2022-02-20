【第五波疫情】鵝頸街市及灣仔駱克道街市與初確個案有關　須關閉消毒

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食物環境衞生署今日（20日）宣布，因應有初步確診個案與鵝頸街市及熟食中心、灣仔駱克道街市及熟食中心有關連，兩個街巿於今日提早一小時於關閉，其中鵝頸街市亦會於明日（21日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作。



食環署發言人表示，因應有初步確診個案與鵝頸街市及熟食中心有關，已清潔及消毒初步確診者工作的範圍，亦會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，當局亦會安排在街市附近範圍街道進行清洗消毒。另外，食環署亦要求街巿檔戶盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後，在2月22日重開鵝頸街市。



另外，一宗初步確診個案與灣仔駱克道街市及熟食中心有關連，該街巿今日亦會提早一小時於下午7時關閉，為初步確診者工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍；並會在街巿外圍及附近街道進行清洗消毒；亦要求與該初步確診者相關的街巿檔戶接受病毒檢測。

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責任編輯：黃悅晴