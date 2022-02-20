【齊心抗疫】捐出4000個快速測試套裝　楊千嬅：疫境下渡過難關

▲ 楊千嬅捐出快速測試套裝。

第五波疫情持續爆發，確診數字不斷上升，市民進行日常檢測已成為生活一部份，不少人更瘋搶檢測套裝！繼許冠傑、郭富城、古天樂、鄭秀文，楊千嬅今天亦捐出4000個快速測試包。

千嬅捐出的快速測試包，第一批物資會分發到以下地方：香港社區組織協會 、香港復康力量 、關學聯多個分區聯席、屯門到屏山多間老人院 。

稍後將有第二批物資陸續捐贈予有需要人士，其中負責接送長者覆診的義工團體，他們十分需要面罩及保護衣物，目前已在安排中。千嬅希望大家在疫境下渡過難關！

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