【齊心抗疫】捐出4000個快速測試套裝 楊千嬅：疫境下渡過難關 娛樂 19:57 2022/02/20 分享： 熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 楊千嬅捐出快速測試套裝。 第五波疫情持續爆發，確診數字不斷上升，市民進行日常檢測已成為生活一部份，不少人更瘋搶檢測套裝！繼許冠傑、郭富城、古天樂、鄭秀文，楊千嬅今天亦捐出4000個快速測試包。 千嬅捐出的快速測試包，第一批物資會分發到以下地方：香港社區組織協會 、香港復康力量 、關學聯多個分區聯席、屯門到屏山多間老人院 。 稍後將有第二批物資陸續捐贈予有需要人士，其中負責接送長者覆診的義工團體，他們十分需要面罩及保護衣物，目前已在安排中。千嬅希望大家在疫境下渡過難關！ 最新影片： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【齊心抗疫】慈善基金捐3千盒快速檢測包 古天樂助基層抗疫度難關 今日 13:10 【齊心抗疫】慈善基金捐3千盒快速檢測包 古天樂助基層抗疫度難關 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 14:54 2022/02/18 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 【齊心抗疫】鄭秀文捐出5000套快速測試套裝 與許冠傑郭富城齊助弱勢社群 17:31 2022/02/19 【齊心抗疫】鄭秀文捐出5000套快速測試套裝 與許冠傑郭富城齊助弱勢社群 你可能感興趣 【齊心抗疫】慈善基金捐3千盒快速檢測包 古天樂助基層抗疫度難關 今日 13:10 【齊心抗疫】慈善基金捐3千盒快速檢測包 古天樂助基層抗疫度難關 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 14:54 2022/02/18 【齊心抗疫】許冠傑郭富城支援抗疫 共捐出4千份快速測試套裝 【齊心抗疫】鄭秀文捐出5000套快速測試套裝 與許冠傑郭富城齊助弱勢社群 17:31 2022/02/19 【齊心抗疫】鄭秀文捐出5000套快速測試套裝 與許冠傑郭富城齊助弱勢社群 古天樂 郭富城 楊千嬅 鄭秀文 許冠傑 娛樂人物職業 疫情