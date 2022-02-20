【新冠肺炎】政府將向待送院患者派電子手環　如獲送院可自行剪斷

▲ 本港爆發第五波疫情。 （資料圖片）

本港爆發第五波疫情，大批確診人士尚待入院。政府今日（20日）宣布，由明日起，為尚待入院或隔離設施人士提供進一步支援，包括派發電子手環和抗疫物資包，並向他們提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議。

當局指，若尚待入院人士最終獲送醫院或隔離設施，可自行剪斷和棄置電子手環，在接受治療和隔離後，遵照相關條件出院或完成隔離。當局又指，以接受檢測或接收樣本翌日為第1日計算；如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第1日計算，如果尚待入院人士在核酸檢測陽性後第14日，仍未獲送醫院或隔離設施，可進行檢測包括快速抗原測試。

如結果呈陰性，相關人士將無需再接受隔離，可離開家居，如常生活；如結果呈陽性，相關人士仍須留在家中等候，每天進行快速抗原測試，直至獲得陰性結果，方可離開家居，如常生活。相關人士在政府系統上將被記錄為病康復者。



當局提醒，如家居環境許可，尚待入院人士應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；在離開房間時則須正確佩戴緊貼面部的外科口罩，應盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸、共同進餐和共享私人物品；做好個人防護措施。另外，尚待入院人士可透過親友供應或經互聯網或電話訂購物資。

政府已設立專題網頁載列上述安排的詳情，包括各個醫學專業團體就感染人士所作的健康建議。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴