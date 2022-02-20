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【新冠肺炎】政府調整患者留於社區隔離設施日數　第7日檢測結果陰性可回家繼續隔離

社會 20:36 2022/02/20

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九龍貝爾特酒店作為其中一個社區隔離設施。（資料圖片）

政府今日（20日）公布，醫管局和衞生署早前在諮詢專家意見後，決定透過風險為本的策略，適當調整感染人士需逗留社區隔離設施的日數。

就獲送入社區隔離設施的人士，如家居情況許可者，即例如沒有和其他人同住，或同住成員中沒有如長者、懷孕婦女或免疫力較低者等高風險人士，核酸檢測陽性後第7天進行檢測，如結果呈陰性相關人士可以回家，在家居逗留至第14天再進行檢測，屆時如再呈陰性，可離開家居及如常生活；如第14天檢測結果呈陽性，仍須留家，每天進行檢測，直至獲得陰性結果，才可離開家居。

如第7天檢測結果呈陽性，則需繼續留在社區隔離設施，逗留至第14天再進行檢測：屆時如結果呈陰性，可離開社區隔離設施；如第14天檢測結果再呈陽性，仍須留在社區隔離設施，每天進行檢測，直至獲得陰性結果。

至於家居情況不許可者，如同住成員有一些高風險人士，會在核酸檢測陽性後第14天進行檢測：如第14天檢測結果呈陰性，可離開社區隔離設施，如常生活；如第14天檢測結果呈陽性，仍須留在社區隔離設施，每天進行檢測，直至獲得陰性結果。

政府指，按照目前安排，有關檢測要求可採用快速抗原測試完成，政府會因應疫情發展和風險變化，諮詢專家意見，適時調整感染人士完成隔離安排的條件。

至於入院人士，有關個案由醫管局處理，具體出院條件將由醫生作專業判斷。現時入院人士如再無病徵，一般最快可在核酸檢測陽性後第7天的檢測取得陰性結果後，獲准出院回家，並須在家逗留至第14天再進行檢測，如第14天檢測結果再呈陰性，將可離開家居，如常生活。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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