【確診個案】港鐵再增48名員工初步確診　涉站務、維修及後勤等職務

▲ 港鐵單日增48宗初步確診個案。（資料圖片）

港鐵公司指，在過去24小時共收到48宗員工及承辦商人員初步確診感染「2019冠狀病毒病」的個案，當中35宗為快速測試結果呈陽性的個案。在13宗經核酸測試初步確診的個案中，分別涉及站務、維修及後勤員工，以及承辦商清潔、保安及後勤的人員。

至於35宗快速測試結果呈陽性的員工及承辦商人員個案中，則分別涉及站務、鐵路及巴士車務、維修、保安的員工，以及承辦商清潔及車站承辦商的人員。

在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約200宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，這尚未計及因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案。

隨著確診同事的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的緊密接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，公司會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。港鐵服務現時維持正常，但假如出現上述迫不得已的情況，公司會盡快透過適當渠道通知公眾。

所有初步確診感染的人士，現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，公司祝願他們早日康復。公司為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。

公司亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以｢消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關車站、巴士及巴士站、輕鐵車站及月台，以及車廠的清潔工作。

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責任編輯：袁澍