【第五波疫情】社署於彩榮路體育館設立暫託中心　接收由醫管局轉介正等候入院長者

▲ 彩榮路體育館成為社區隔離設施。（梁偉榮攝）

社會福利署今日（20日）起在觀塘彩榮路體育館設立暫託中心，專門接收由醫院管理局轉介而正等候入院的長者。



社署表示，為了讓已經在公立醫院接受初步診治，並正在等候入院的長者得到更適切的照顧，在彩榮路體育館設立暫託中心，並已即時投入運作，接收由醫院管理局轉介的長者，在中心內為他們提供暫時的照顧服務。

社署說，中心提供基本膳食及護理支援，不另收費，緊急組成照顧專隊由保良局組成。

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民建聯區議員顏汶羽於社交平台表示，當局暫定彩榮路體育館會接收不多於150名病患者，預計今晚較夜時間開始運作。

顏汶羽又說，彩榮路體育館的抽風系統獨立運作，亦經機電署再三確認，確保排出的氣體安全；體育館外公園的一段路將會圍封，彩和樓平台公園亦會關閉及鎖上。

現時體育館內已放有多張病床。

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記者：黃悅晴