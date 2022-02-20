  • 8°C
香港時間 : 2022220日 (週日) 22:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】社署於彩榮路體育館設立暫託中心　接收由醫管局轉介正等候入院長者

社會 22:04 2022/02/20

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

彩榮路體育館成為社區隔離設施。（梁偉榮攝）

社會福利署今日（20日）起在觀塘彩榮路體育館設立暫託中心，專門接收由醫院管理局轉介而正等候入院的長者。

社署表示，為了讓已經在公立醫院接受初步診治，並正在等候入院的長者得到更適切的照顧，在彩榮路體育館設立暫託中心，並已即時投入運作，接收由醫院管理局轉介的長者，在中心內為他們提供暫時的照顧服務。

社署說，中心提供基本膳食及護理支援，不另收費，緊急組成照顧專隊由保良局組成。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

民建聯區議員顏汶羽於社交平台表示，當局暫定彩榮路體育館會接收不多於150名病患者，預計今晚較夜時間開始運作。

顏汶羽又說，彩榮路體育館的抽風系統獨立運作，亦經機電署再三確認，確保排出的氣體安全；體育館外公園的一段路將會圍封，彩和樓平台公園亦會關閉及鎖上。

現時體育館內已放有多張病床。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【確診個案】港鐵再增48名員工初步確診　涉站務、維修及後勤等職務
今日 21:32
【確診個案】港鐵再增48名員工初步確診　涉站務、維修及後勤等職務
【初步確診】70歲快速測試陽性病人擅自離院　屯門醫院報警籲公眾協助尋找
今日 21:45
【初步確診】70歲快速測試陽性病人擅自離院　屯門醫院報警籲公眾協助尋找

你可能感興趣

【確診個案】港鐵再增48名員工初步確診　涉站務、維修及後勤等職務
今日 21:32
【確診個案】港鐵再增48名員工初步確診　涉站務、維修及後勤等職務
【初步確診】70歲快速測試陽性病人擅自離院　屯門醫院報警籲公眾協助尋找
今日 21:45
【初步確診】70歲快速測試陽性病人擅自離院　屯門醫院報警籲公眾協助尋找
九龍 疫情 民建聯 九龍灣 機電署 社交平台

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
今日 11:57
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房
09:50 2022/02/10
【男歡女愛】90後當成人情趣用品店員窺探到不同人性偏好　中年漢結婚兩年不諳門徑行房
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能
18:58 2022/02/19
【體壇尖子】高學歷單親媽栽培成學霸入史丹福　谷愛凌住萬呎豪宅花園打欖球練體能