【強制檢測】21處納強檢　涉及大圍、青衣、柴灣等多廈

▲ 21處被納入強檢公告。（資料圖片）

本港今日（20日）新增6,067宗確診個案，6,055宗為本地個案。政府晚上公布強制檢測公告，要求於指定期間曾身處21個指明地方的人士接受核酸檢測，有關指定到訪及指定檢測時間，即按此:

21個地方涉及港九新界多區，有關名單如下：

葵涌荔景邨日景樓

青衣長發邨敬發樓

青衣灝景灣 2 座

大圍美林邨美桃樓

大圍美田邨美景樓

屯門富健花園 10 座

天水圍天盛苑盛賢閣

大埔寶雅苑家和閣

大埔廣褔邨廣禮樓

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

黃大仙東頭(二)邨裕東樓

長沙灣蘇屋邨壽菊樓

秀茂坪曉麗苑曉天閣

柴灣小西灣邨瑞明樓

柴灣環翠邨喜翠樓

香港仔田灣邨田健樓

石硤尾石硤尾邨 21 座

沙田禾輋邨景和樓

屯門育康街 8 號慧景閣

粉嶺牽晴間 10 座

荃灣荃景花園 9 座

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測；因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。



另外，政府明日（21日）會於東涌道足球場和東薈城露天廣場增設流動採樣站。而全港多個檢測點已陸續設置派籌機試行即場派籌，並會視乎不同場地的實際情況考慮在更多合適的檢測點推行類似安排。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴