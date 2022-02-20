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【醫院爆疫】博愛醫院內科及老人科病房爆疫　累計32名患者及職員染疫

社會 22:45 2022/02/20

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博愛醫院一個內科及老人科病房爆疫。(經濟日報資料圖片)

本港第五波疫情嚴峻，醫管局今(20日)晚上公布，再有22名病人入院篩查後發現確診，18名與患者同病格病人被列為密切接觸者需隔離。另外，博愛醫院一個內科及老人科病房在上周四及五(17至18日)，先後有2名分別83歲及58歲的男病人確診。院方經接觸追蹤後，再發現20名25歲至96歲男病人及10名員工初步確診，涉事病房已暫停接收新症。

博愛醫院一個內科及老人科病房在上周四及五(17至18日)，先後有2名分別83歲及58歲的男病人確診。醫院感染控制組隨即為同一病房的病人及員工進行接觸追蹤調查，發現20名25歲至96歲男病人及10名員工初步確診，全部病人及員工情況穩定。醫院感染控制組會繼續按既定指引進行調查。

當局指，病房已暫停接收新症，有關病房已進行徹底清潔消毒，醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

今日再有22名病人入院篩查後發現確診，分別來自東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、九龍醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、瑪嘉烈醫院、北區醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院，及有18名與患者同病格病人被列為密切接觸者需隔離。

至於院內感染群組個案方面，再有52名患者染疫，分別來自東區尤德夫人那打素醫院、東華醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、九龍醫院、東華三院黃大仙醫院、靈實醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院、沙田醫院。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：洪芷晴

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