【傑出學生】中大生IG分享學習心得助中學生備戰DSE　出售筆記發展成副業

▲ 李穎欣有開設YouTube 頻道。 （受訪者提供）

疫情下中學生轉為網上課程，影響不少中六生備戰文憑試。中文大學三年級學生李穎欣，為幫助中學生應戰，在社交平台分享應試心得及讀書技巧，並整合不同考試及溫習貼士，幫助考生之餘，亦發展成自己副業，出售其學習筆記，價錢由數十至數百元不等，她亦從中了解到自己對市場營銷的興趣。

李穎欣正於中大就讀環球商業學，2020年本港爆發新冠疫情，眼見中學生學習受網課影響，啟發她透過社交應用程式Instagram分享自身學習心得及讀書技巧。李穎欣認為，準備應戰文憑試的學生會在疫情期間感到徬徨無助，希望可以幫助到他們︰

希望DSE考生可以行少些冤枉路，發揮到自己實力， 入到心儀的學系及達到自己理想。

李穎欣分享，她由小學開始就已經有做「小老師」，幫助低年級的同學鞏固學業；隨着年紀增長也有試過為人補習，中學文憑試時考獲6科39分的佳績，當中中文、數學及通識科更取得5**。有關的應試技巧，是由她自己鑽研考評局的考評資料及歷屆試卷以來，整理後在其社交平台專頁中分享。

▲ 李穎欣獲得2021/22年度的領展大學生獎學金。 （受訪者提供）

李穎欣說，平均每兩三天就會發布一則帖文，內容涉及考試技巧之餘，亦有日常英文用語、大學生活等。目前她的Instagram專頁有逾150個帖文，逾1.68萬名粉絲，她亦會透過文字信息回答中學生就學業方面的疑難。

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Instagram專頁上軌道後，李穎欣亦開設YouTube頻道，並將其學習筆記出售，價錢由數十至數百元不等，亦會定期舉辦送贈筆記的活動。她說，此學習平台已成為她的副業，愈來愈多的粉絲亦令她獲得成功感，她也學習到不少新技能，

過程中一邊學習設計及製造繪圖，會參考不同有關營銷及設計的書，學習令帖文更加美觀，更學會了剪接影片。

她又說，營運平台時發現自己對市場營銷及品牌塑造的興趣，計劃畢業後朝有關方向發展。李穎欣的優秀表現令她獲得2021/22年度的領展大學生獎學金，她說感到開心及榮幸，計劃將獎金用作繳交學業上的開支。

2021/22年度領展大學生獎學金的得獎名額為220名，申請人必須為家庭三代中，首位入讀本地大學且成績優秀的學生，並同時要積極參與不同活動及服務社會。每名得獎學生除了可獲2萬元獎學金外，亦可加入「領展同學會」，參與師友計劃、就業輔導及義工活動等。領展大學生獎學金今年共接獲逾2,000份申請，當中香港中文大學共有111位學生獲頒21/22年度的領展大學生獎學金。

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記者：黃悅晴