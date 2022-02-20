【初步確診】香港郵政職員初步確診　9間郵政局需暫時關閉2至3天

▲ 香港郵政職員初步確診，9間郵政局需暫時關閉2至3天。資料圖片

香港郵政表示，由於有郵務人員初步確診新冠病毒，全港有9間郵政局明起關閉2至3天；共有4間郵政局須關閉2天，包括：尖沙咀郵政局、旺角郵政局、元朗郵政局、屯門中央郵政局；5間郵政局須關閉3天，包括紅磡灣郵政局、九龍城郵政局、機利士路郵政局、葵盛郵政局及石籬郵政局。

4間郵局須於2月21日至22日關閉2天：

尖沙咀郵政局（包括智郵站）

旺角郵政局（包括郵政信箱大堂及智郵站）

元朗郵政局（包括郵政信箱大堂及智郵站）

屯門中央郵政局（包括郵政信箱大堂及智郵站）

5間郵局須於2月21日至23日關閉3天：

紅磡灣郵政局（包括郵政信箱大堂、智郵站及智郵寄）

九龍城郵政局（包括郵政信箱大堂）

機利士路郵政局（包括郵政信箱大堂）

葵盛郵政局

石籬郵政局

香港郵政指相關郵政局的初步確診郵務人員均在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。香港郵政獲悉上述事件後，已即時安排與上述職員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強