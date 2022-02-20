【新冠肺炎】灣仔胡忠大廈衞生署外判員工確診　入境處宣布港島死亡登記處暫停服務一天

▲ 灣仔胡忠大廈衞生署外判員工確診，入境處宣布港島死亡登記處暫停服務一天。資料圖片

入境事務處晚上表示，得悉衞生署一名於灣仔胡忠大廈18樓工作的外判員工初步確診新冠病毒，基於公共衞生考慮，入境處轄下於同層聯合辦事處內的港島死亡登記處將於明天（2月21日）暫停服務一天，並於22日恢復服務。服務暫停期間，市民如有需要，可選擇前往九龍死亡登記處辦理死亡登記（地址：九龍長沙灣政府合署一樓），或於辦公時間內致電2824 6111查詢。市民亦可以電子郵件傳送至enquiry@immd.gov.hk或傳真至2877 7711查詢。

入境處已安排徹底清潔和消毒港島死亡登記處，及安排相關辦事處職員進行病毒測試。入境處會與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合其檢疫措施，並已提醒職員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知處方。

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責任編輯 李志強