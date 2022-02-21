【社署爆疫】8名員工染疫　社署深夜宣布關閉13個辦事處

▲ 社署8名員工染疫，署方深夜宣布關閉13個辦事處。資料圖片

​社會福利署晚上宣布，由於8個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，合共13個社署辦事處須暫時關閉，直至另行通告。

涉2宗確診個案的社署辦事處：(合共關閉2辦事處)

保護家庭及兒童服務課（屯門） -- 屯門安定邨安定／友愛社區中心四樓

-- 屯門安定邨安定／友愛社區中心四樓 保護家庭及兒童服務課（荃灣及葵青）-- 荃灣西樓角路38號荃灣政府合署21樓

涉3宗初步確診個案的社署辦事處：(合共關閉4辦事處)

北沙田社會保障辦事處 -- 沙田小瀝源牛皮沙街二號愉翠商場M字樓一號

(由於有關人員曾接觸馬鞍山社會保障辦事處的職員，位於沙田石門安睦街18號碩門邨社會服務大樓五樓的 馬鞍山社會保障辦事處亦會關閉 )

-- 沙田小瀝源牛皮沙街二號愉翠商場M字樓一號 (由於有關人員曾接觸馬鞍山社會保障辦事處的職員，位於沙田石門安睦街18號碩門邨社會服務大樓五樓的 ) 鰂魚涌綜合家庭服務中心 -- 北角百福道21號香港青年協會大廈二至三樓

-- 北角百福道21號香港青年協會大廈二至三樓 土瓜灣社會保障辦事處 -- 土瓜灣馬頭圍道165號土瓜灣政府合署七樓

涉3宗懷疑感染個案的社署辦事處 (合共關閉7辦事處)

西葵涌社會保障辦事處 -- 葵涌興芳路166-174號葵興政府合署八樓

(同層的 中葵涌社會保障辦事處 亦會關閉)

-- 葵涌興芳路166-174號葵興政府合署八樓 (同層的 亦會關閉) 社會保障付款組 -- 灣仔軒尼詩道130號修頓中心23樓

(同層的社署辦事處包括 保護家庭及兒童服務課（中西南及離島） 、 安老服務科離院支援組 及 區域監護事務處（港島） 亦會關閉 )

-- 灣仔軒尼詩道130號修頓中心23樓 (同層的社署辦事處包括 、 及 亦會關閉 ) 銅鑼灣綜合家庭服務中心 -- 北角福蔭道七號銅鑼灣社區中心二樓

社署指，確診個案方面，該宗在保護家庭及兒童服務課（屯門）的個案涉及一名院舍服務員，最近一次上班日期為二月十五日；而保護家庭及兒童服務課（荃灣及葵青）的個案則涉及一名社會工作主任，最近一次上班日期為二月十八日。



初步確診個案方面，北沙田社會保障辦事處的個案涉及一名文書助理，最近一次上班日期為二月十一日。鰂魚涌綜合家庭服務中心的個案則涉及一名助理文書主任，最近一次上班日期為二月十七日。至於土瓜灣社會保障辦事處的個案，涉及一名二級社會保障主任，最近一次上班日期為二月十六日。



各人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。上述辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作，同層的所有社署職員亦會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。市民如有查詢，可於辦公時間致電以下服務單位：

（1） 保護家庭及兒童服務課（屯門）（電話：2618 5710）；

（2） 保護家庭及兒童服務課（荃灣及葵青）（電話：2940 7350）；

（3） 北沙田社會保障辦事處（電話：2605 2112）；

（4） 馬鞍山社會保障辦事處（電話：2692 0684）；

（5） 鰂魚涌綜合家庭服務中心（電話：2562 4783）；

（6） 土瓜灣社會保障辦事處（電話：2334 5442）；

（7） 西葵涌社會保障辦事處（電話：2422 9510）；

（8） 中葵涌社會保障辦事處（電話：2422 2502）；

（9） 社會保障付款組（電話：2835 1589）；

（10） 保護家庭及兒童服務課（中西南及離島）（電話：2835 2733）；

（11） 區域監護事務處（港島）（電話：2152 3921）及

（12） 銅鑼灣綜合家庭服務中心（電話：2895 5159）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強