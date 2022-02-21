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【著數優惠】HomeSquare購物滿額即送現金券　The Point會員額外兼享雙重優惠

休閒消費 12:28 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

HomeSquare春日家居消費賞加推泊車獎賞，可換領高達$250 新城市廣場優惠券。(圖片由商場提供)

近來大家都要居家抗疫，多花時間留在家中，自然對家居環境更有要求，日常家品消耗亦多。有見及此，全港最大一站式家居主題商場HomeSquare由即日起推出春日家居消費賞，推出現金禮券、免費泊車等優惠。

HomeSquare春日家居消費賞送出超過$1,100現金券，The Point及新地會會員專享三重回贈優惠。(圖片由商場提供)

HomeSquare由即日起設有春日家居消費賞，顧客於家居商舖或新城市中央廣場2座HomeCircle傢俬陳列室，只要購物滿指定金額，即享現金券獎賞回贈。如消費滿$3,000，送$110傢俬及餐飲禮券，以及$20新城市廣場餐飲禮券。而消費滿$7,000，則送$200傢俬及$100寢具布藝禮券。The Point會員更享雙重優惠，於家居商舖消費滿$3,000，額外享$50網購平台現金券，無論在家還是到商場購物都能買得超值。

難得出門，當然要滿載而歸。HomeSquare即日起為各車主提供額外的優惠，除了恆常以電子貨幣消費滿$300起，即享免費泊車外，更可額外獲得新城市廣場$250現金券，當中包括$100時裝及配飾、$100美妝、$50一田百貨現金券及新城市廣場1小時免費泊車券。而於新城市廣場恆常以電子貨幣消費滿$300起，即享免費泊車外，可額外獲得HomeSquare 1小時免費泊車券。

HomeSquare 春日家居消費賞

換領地點：L1 顧客服務中心

記者︰劉妙賢

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