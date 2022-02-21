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【污水監測】觀龍樓、東駿苑及將軍澳嘉悅污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝

社會 09:07 2022/02/21

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污水監測區域德朗邨。（新聞處提供）

政府今日（21日）表示，為跟進在中西區、東區、九龍城、觀塘、北區及西貢的污水檢測呈陽性的結果，將會由今日起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者

快速測試

  • 污水監測區域中西區2A（Central & Western Site 2A）（部分）— 觀龍樓
  • 污水監測區域東區3A（Eastern Site 3A）（部分）— 東駿苑
  • 污水監測區域九龍城1（Kowloon City Site 1）（部分）— 德朗邨
  • 污水監測區域觀塘2-3（Kwun Tong Site 2-3）— 翠屏（北）邨翠桉樓
  • 污水監測區域觀塘5A（Kwun Tong Site 5A）（部分）— 花園大廈(9 座)
  • 污水監測區域北區2A-3（Northern Site 2A-3）（部分）— 燕崗村
  • 污水監測區域西貢TPS-01（Sai Kung Site TPS-01）— 將軍澳嘉悅

願檢盡檢

  • 污水監測區域北區5A（Northern Site 5A）（部分）— 華明邨

各區監測站地圖

 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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