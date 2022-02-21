【新冠肺炎】再有政府部門員工確診　涉法援署2名職員初步確診【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（21日）再有職員確診或初步確診。

【09:00】

法援署今日表示，2名職員初步確診。

一名職員為文書助理，在金鐘道政府合署27樓法援署總部上班，對上一次當值日期為本月17日，負責處理有關訟費核算的文件，其間沒有接觸公眾人士。另外職員為助理文書主任，在旺角政府合署三樓法援署九龍分署上班，負責接收公眾提交的資料及文件以處理法律援助申請，對上一次當值日期為本月16日。兩名職員最近均沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，最後上班日體溫探測正常。



法援署今日將會關閉金鐘道政府合署27樓的訟費核算小組，以及旺角政府合署3樓九龍分署辦事處的申請及審查組和繳款處，以便安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間辦事處的所有法援署職員在家工作。



在此期間，位於旺角政府合署地下的九龍分署諮詢及申請組照常辦理一般民事法援申請及查詢。市民如需提出緊急民事法援申請及繳交款項，可分別到位於金鐘道政府合署二十五樓的諮詢及申請組和二十七樓的繳款處辦理。

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責任編輯：TOPick港聞組