【新冠肺炎】社署6間辦事處有員工染疫及懷疑染疫　須暫時關閉至另行通知【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（21日）再有職員確診或初步確診。

【21:40】

社會福利署今（21日）宣布，由於柴灣社會保障辦事處、北馬鞍山綜合家庭服務中心、南青衣綜合家庭服務中心、粉嶺綜合家庭服務中心、土瓜灣綜合家庭服務中心及南大埔社會保障辦事處，分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，以上辦事處須暫時關閉，直至另行通告。

所涉及的染疫或懷疑染疫員工最後上班日為上周三至上周五，各人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【21:25】

在職家庭及學生資助事務處今日（21日）表示，一名於學生資助處工作的文書人員初步確診。該名職員在旺角道壹號商業中心12樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日為上周四。

所有在同層工作的職員會接受檢測並在等待檢測結果期間在家工作。「資助專上課程學生資助計劃」及「專上學生資助計劃」查詢熱線（2152 9000）以及設於同層的諮詢服務櫃檯會於明日及後日暫停服務。服務暫停期間，市民可透過傳送電子郵件至wg_sfo@wfsfaa.gov.hk查詢。

【18:20】

衞生署今（21日）表示，因應兩名牙科醫生對新型冠狀病毒快速抗原檢測呈陽性，署方長沙灣政府合署牙科診所及油麻地牙齒矯正科診所今日須關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約的受影響人士另作服務安排。



長沙灣政府合署牙科診所的牙科醫生最近一次當值日期為上周五，於昨日出現病徵，同日接受快速抗原檢測呈陽性，她於工作時有佩戴適當的個人防護裝備。而油麻地牙齒矯正科診所的牙科醫生最近一次當值日期同為上周五，昨日出現病徵，同日接受快速抗原檢測呈陰性。她於今日再次接受快速抗原檢測呈陽性。她於工作時有佩戴適當的個人防護裝備。

【14:51】

選舉事務處今日得悉，該處一名選舉助理進行新冠病毒快速測試，結果呈初步陽性。



該名職員在選舉事務處設於觀塘觀塘道392號創紀之城六期2301-03室的辦事處工作，其工作包括在設有防疫隔板櫃枱的會議室內收取候選人或其代表人士提交的選舉申報書及資助的申索，與公眾保持適當社交距離。該名職員最近一次上班日期為本月’日；他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩載口罩。已安排與該名選舉助理一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生防護中心的指引為相關地方進行徹底清潔和消毒。



選舉事務處的上述辦事處已於今日下午2時起暫停服務，直至另行通知。

【09:00】

法援署今日表示，2名職員初步確診。

一名職員為文書助理，在金鐘道政府合署27樓法援署總部上班，對上一次當值日期為本月17日，負責處理有關訟費核算的文件，其間沒有接觸公眾人士。另外職員為助理文書主任，在旺角政府合署三樓法援署九龍分署上班，負責接收公眾提交的資料及文件以處理法律援助申請，對上一次當值日期為本月16日。兩名職員最近均沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，最後上班日體溫探測正常。



法援署今日將會關閉金鐘道政府合署27樓的訟費核算小組，以及旺角政府合署3樓九龍分署辦事處的申請及審查組和繳款處，以便安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間辦事處的所有法援署職員在家工作。



在此期間，位於旺角政府合署地下的九龍分署諮詢及申請組照常辦理一般民事法援申請及查詢。市民如需提出緊急民事法援申請及繳交款項，可分別到位於金鐘道政府合署二十五樓的諮詢及申請組和二十七樓的繳款處辦理。

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責任編輯：TOPick港聞組