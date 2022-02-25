【若善健談】前列腺：關乎男人下半身的幸福

男人的下半身，藏有很多重要的器官，包括腎臟、膀胱、輸尿管和尿道，都是屬於泌尿系統；而陰莖、睪丸、輸精管及前列腺等，就屬於生殖系統。前列腺是合桃般大的腺體，主要有兩個功能：一是製造精液，導引精液射出；二是連同括約肌去控制小便，防止尿液滲漏。



前列腺的「存在感」，大抵會隨著年紀而增加，因為男人年過四十，前列腺問題便開始逐步浮現，最常見的是良性前列腺增生（Benign Prostatic Hyperplasia）。當前列腺腺體異常肥大，壓迫到尿道及膀胱出口，可引致下泌尿道症狀，出現排尿不清、尿頻、忍尿困難、排尿時尿流斷斷續續、遲緩細弱、排尿費勁及夜尿頻繁等問題。晚上頻頻要起床跑廁所，對性慾、勃起功能和持久度也有影響。當排尿不清的情況嚴重，更會有「尿瀦留」。尿瀦留或會帶來腎石、尿道炎，甚至血尿等併發症。



有病人就因有前列腺肥大，經常尿急尿頻，不敢飲水，最後導致腎結石，驗血時發現尿素很高。另一位六、七十歲病人因尿滲來求診，檢查時發現其膀胱已裝滿了四、五百毫升尿液，有嚴重的尿瀦留，壓力太大才致失禁。其前列腺肥大令尿道阻塞，加上膀胱肌肉已喪失收縮功能，導致小便總是排不清，最後需要做手術治療。然而，部分病人即使完成手術可排尿，尿瀦留問題仍會存在，因膀胱肌肉衰竭後難以恢復，以後或需要隨身攜帶尿袋。



甲型交感神經受體抑制劑 (Alpha-1-adrenergic antagonists) 是其中一種用來治療前列腺增生的藥物，有助放鬆膀胱頸及前列腺內的尿道組織，改善下泌尿道症狀。現時，新一代的甲型交感神經受體抑制劑已經改良，大大減少了上一代藥物的副作用，如服用後出現體位性低血壓、暈眩等。亦有些藥物的藥效持續釋放，減少了「過山車效應」，有助血壓維持穩定，適合長期病患者服用。



雖然大多前列腺增生為良性，並不會演變成前列腺癌。但由於兩者症狀非常相似，強烈建議如出現排尿不順，應及早求醫檢查，找出成因。無論是前列腺增生或是前列腺癌，目前仍未有預防方法，愈早治療，成功控制病情或康復的機會就愈高。前列腺的健康，可關乎男人下半身，甚至下半生的幸福，絕對不能輕視。



撰文: 月巴

泌尿外科專科