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【交通意外】屯門公路8車相撞其中小型貨車撞向石壆　1名司機受傷

社會 09:34 2022/02/21

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（香港突發事故報料區群組圖片。）

屯門公路發生交通意外，8輛車發生連環相撞，其中一名輕型貨車司機送院治理。

事發在屯門公路(往九龍方向)近豪景花園，警方今日（21日）早上8時8分接報，指有8輛車相撞，救援人員接報趕至，意外中一名司機受傷送仁濟醫院治理。警方表示正調查意外原因。

根據社交平台「香港突發事故報料區」群組，有網民上載圖片，可見其中一輛小型貨車打橫撞向石壆，層疊另一輛車上。

運輸署表示，因交通意外，屯門公路(往九龍方向)近豪景花園的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在屯門公路(往九龍方向)的車龍龍尾已到掃管笏。現時上址交通擠塞。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：余思嵐

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