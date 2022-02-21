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【寒冷天氣】天文台今晨再創入冬最低溫7.5度　明日持續寒冷兼有雨

社會 10:02 2022/02/21

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本港地區今日天氣預測 密雲有雨。（曾耀輝攝）

天文台今日（21日）表示，繼續受強烈冬季季候風影響，天氣嚴寒，高地氣溫顯著較低。早上各區氣溫介乎6至8度，一道廣闊雲帶覆蓋華南地區，不時有雨區影響本港，料今日多雲有雨，普遍地區雨量達到10毫米雨量。展望未來2至3天天氣持續寒冷，本周後期有陽光。

今早各區氣溫維持在8度或以下，其中天文台總部最低7.5度、山頂4.8度、大帽山0.2度，及屯門、沙田和觀塘等只有6至7度，天文台總部最低7.5度，比昨日更低。科學主任羅曉輝接受TOPick訪問時表示，凌晨至今早8時，天文台總部錄得7.5度，目前暫時為入冬來最低。

    點擊圖片放大
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天文台預測今日本港地區密雲有雨，雨勢有時較為頻密，天氣嚴寒，氣溫徘徊約8度。高地氣溫顯著較低，並可能結冰。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來2至3日持續寒冷。明日仍然有雨，星期三天色好轉。本周後期部分時間有陽光，氣溫逐步回升。

根據9天天氣預報，明天天氣寒冷，密雲有雨，初時雨勢較為頻密。周四至周日天晴，早上寒冷。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐

寒冷天氣 沙田 觀塘 屯門 天文台

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