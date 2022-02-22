男人唔補好易老！五大有助提升男士活力Tips

香港男性兼顧事業和家庭，頻繁的熬夜和操勞會消耗大量的精神和體力，加上年紀漸長，身體機能下降乃不爭事實。如果不及早正視問題，好好補充營養和改善生活習慣，長遠來說會影響身體機能，甚至出現力不從心、專注力不足、頭髮稀薄等問題。想保持男性表現，延緩衰老，可以參考以下五大男士提升活力耐力貼士。



均衡飲食多運動 最重要懂得進「補」



男士的身體體質和表現於30歲時到達巔峰，隨後將每年遞減1%。想有好的體魄，無論甚麼時候都有出色的表現，可以從生活習慣和飲食方面着手，還可在日常多補充身體所需的營養素，就能讓大家時刻充滿活力。



一、減少飲酒及吸煙



都市人生活五光十色，下班後同事或朋友邀約飲酒消遣，往往難以推卻。煙酒帶來的禍害人盡皆知，一旦成癮將加劇心血管與呼吸道疾病風險，因此應適可而止，盡量減少應酬。此外，酒精和尼古丁都會削弱男性的生育功能，或影響嬰兒健康，為準備懷孕的家庭帶來風險。

二、適量運動強健身心



30歲後的男士，大多數因忙於工作導致缺乏運動。事實上，我們每日只需透過運動消耗150卡路里熱量，足以幫助強健骨骼、肌肉和關節，更可減少抑鬱和焦慮的情緒，有助紓緩心理壓力。雖然因疫情關係健身室需暫時關閉，但亦可以其他運動代替，如每天步行30分鐘（約2公里）、上落樓梯15分鐘、洗車及打蠟45至60分鐘等都可視為運動。久而久之，當你養成運動習慣，更可按個人情況增加運動時間、次數、強度，進一步改善體格，輕鬆改善健康狀況。



三、三多三少促進新陳代謝



飲食與健康有直接的關係，很多男士30歲過後身材便開始「走樣」，很大程度上與不均飲食有關。上班族經常食無定時，加上30歲後因為男性荷爾蒙減少，肌肉量漸漸下降，同時新陳代謝也會下降。如不改變飲食習慣、生活方式，體重將會不斷增加。因此，三餐均衡飲食且多喝水非常重要，緊記三多三少法則，即多吃高纖穀物類、蔬菜、水果，少攝取油、鹽、糖等，可改善身體機能運作，促進新陳代謝。

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四、服用瑪卡有助保持幹勁



瑪卡為十字花科的植物，可食用且營養成分極高，更被譽為男士提升活力的「聖品」。當中富含豐富的鐵、蛋白質、胺基酸、鋅和牛磺酸等成分，而且脂肪含量極低，更含豐富纖維，除了能提升活力外，更有助抗氧化和維持免疫系統健康，是天然的保健食品。為了方便繁忙的都市人，市面上推出不少含有瑪卡成分的產品，有助男士提升表現。推介由澳洲天然健康保健品牌BLACKMORES®推出的猛男瑪卡精力配方，揉合天然草藥，包括瑪卡、胡蘆巴、印度人蔘、達米阿那，成分天然安全、無藥性、無副作用及不會產生依賴，每日兩片，經研究顯示可有效注入男士活力，提高爆發力及能量，消除疲勞同時使精力旺盛，提高持久力及耐力，時刻保持男性表現。

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五、「大腸清道夫」——益生菌



男士在30歲後新陳代謝會開始減慢，加上飲食不定時和經常吃外賣，平日除了保持健康均衡飲食，也可透過補充額外益生菌提高身體的代謝率。當腸道壞菌多過益菌，身體就會產生不同的腸道問題，如肚脹、胃氣、腸胃敏感、便秘及肚瀉等。BLACKMORES®腸道益生菌300億，採雙重作用配方，蘊含5種經臨床試驗益生菌，可提供300億活性益生菌，協助身體製造維他命B和K，增強腸道消化能力，抑制壞菌的生長，提升免疫和消化系統機能。其專利Tri-Phase三重乾燥技術，可保障產品中益生菌的完整度，幫助男士減輕因飲食不均、不良習慣、年紀漸大為身體帶來的負面影響。



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（特約）