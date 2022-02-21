【保暖大法】寒冷天氣持續最低氣溫僅6度 兒科醫生教兒童穿衣保暖法

▲ 兒科醫生教兒童穿衣保暖法。

繼續受強烈冬季季候風影響，天氣嚴寒，屯門、沙田等僅6至7度。天氣轉冷，爸媽要為子女做足保暖，台灣兒科醫生巫漢盟在facebook專頁，以及本港兒科醫生馮宜亮及PN Centre資深陪月員Meble Leung，教兒童穿衣保暖法。

天文台今日（21日）表示，今早各區氣溫維持在8度或以下，其中天文台總部最低7.5度、山頂4.8度、大帽山0.2度，及屯門、沙田和觀塘等只有6至7度，天文台總部最低7.5度，比昨日更低。展望未來2至3天天氣持續寒冷，本周後期有陽光。

最新影片：

0至1歲 怕冷又怕熱

天氣轉冷，爸媽要為子女做足保暖，巫醫生表示，由於嬰幼兒調節室內室外溫度的能力較差，對冷熱認知較明顯，因此要特別注意穿衣量。當中「0至1歲嬰兒」怕冷又怕熱，在家可內穿棉質透氣連身衣或內衣，下身再穿一條長褲。至於外出時，可內穿長袖連身衣或內衣，外面再穿一件連身衣，再加外套、襪子及小帽子。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1至3歲 精力旺盛易流汗

至於「1至3歲幼兒」因活動力旺盛，且容易流汗，故內衣要注重透氣度和方便性，居家可穿上下截衣服，適時加對襪保暖。外出時，內衣要透氣棉質，外添一件內有抓毛或厚上衣，最外層穿羽絨或厚外套。褲子則建議穿內有抓毛的長褲，或長褲加打底褲，視情況再加頸巾。

4至6歲 宜多層穿搭方便活動

巫醫生指「4至6歲兒童」相對活動能力更高，應一層層穿搭。居家除了穿純棉內衣，外層穿多件長袖衣服，必要時加件背心。出外則應穿內衣、內有抓毛的長袖、背心和外套；褲子則建議厚長褲或有抓毛長褲，方便活動。

嬰兒保暖法

資深陪月員Meble Leung曾表示，嬰兒穿兩件薄衣，比穿一件厚衣服更好，因為在室內氣溫較高的地方能方便脫衣，出外較冷的時候又能添衣，家長能因應溫度的變化為孩子改變穿衣數量。

馮醫生亦認為，嬰兒新陳代謝率高，不用穿過多衣物，因他們多「郁手郁腳」，焗促衣物反而令他們活動不便，只要衣物合身便能大大提升保暖作用。

用羽絨被取代棉胎

馮醫生建議，家長為嬰兒添置羽絨被，因質料輕巧且保暖。衛生署亦提醒家長應注意嬰兒就寢時，睡姿宜仰睡，毋須使用枕頭。另外，腳部貼近床尾，手部宜放輕柔的棉被外， 而被邊應藏入床褥下，以防嬰兒把棉被拉高蒙頭 。

衣服物料應以棉質為主

爸媽們多為小朋友在冬天添購羊毛底衫作保暖之用，然而羊毛衫質地「拮肉」，容易令皮膚感到痕癢。Meble建議嬰兒在穿著羊毛衫前可多穿一件棉質或人工纖維底衫打底。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳