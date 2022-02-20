黎美言疫下訪食店偷師做生意　Winkie被催婚考慮雪卵

▲ 黎美言（右）訪食店老闆偷師。

黎美言 （Winkie@Hotcha）日前與紅酒KOL May拍攝網片，走訪香港隱世食店，了解受疫情打擊的餐飲業近況。

Winkie坦言疫情下開工會緊張，但全程戴上口罩做足保護：「話唔驚就假，但保護功夫都做到足，如袋著清潔用品，隨時保持個人衛生！雖然會有擔心，但這是我過年後第一個工作，所以叫有個好開始，跟KOL May May去拜訪食店老闆，學吓點做生意偷師。」

Winkie稱自己開辦跳舞學校多年都穩賺，直指生意不俗想再發展：「因為大家都記得我跳舞學校出身，所以都好信我們課程，但現在去到樽頸位，要學吓點樣管理人手，這天的老闆個個都身經百戰，要學吓人地點樣做生意。」

▲ 跟紅酒KOL May（右）一同拍片。

她笑言新年剛過去，疫情下不用拜年，沒有被親友逼婚。Winkie就話早前社交網站重貼工作婚照，引起朋友關注：「朋友問我係咪宣傳婚訊？又話太遲生BB會有難度，搞到我都要諗吓是否要雪卵！總之順期自然。」

同場的紅酒KOL May May就大讚Winkie有做生意天份，虛心學習受訪者的故事，笑言未知子女是否對方Fans：「我都唔知佢地有冇聽過HotCha，但準備幫佢地搵Winkie拜師學跳舞，希望有師傅一半嘅成續啦。」

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