【兒童染疫】幼童染疫易高燒不適　中醫教3種在家溫和退燒方法

▲ 中醫教3種在家溫和退燒方法。

本港第5波疫情嚴峻，每日確診人數數以千計，近日更有幼童染疫後死亡個案，令不少父母都相當憂慮。小朋友若不幸確診，多數會出現發燒病徵，惟現時醫療系統緊張，即使確診也未必能即時入院，註冊中醫馬琦傑分享，在家有效又溫和的3種退燒方法，若孩子症狀輕微，可以先為孩子退燒再作打算。

小朋友發燒，家長都會很擔心，然而，要為孩子退燒，除了吃退燒藥外，亦可以使用一些溫和的退燒方法。馬琦傑醫師提醒，切忌以酒精為孩子抹身，因小兒皮薄，容易酒精中毒，也會使周邊血管收縮，不利散熱。

另外，家長也不可以為孩子沖凍水涼，因冷水只會把熱困在身上，同時不可直吹冷氣或風扇，應適當地降低室內溫度及加強空氣流通循環。

多飲清水，尤其暖水，因為發熱會消耗身體很多水份。

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馬醫師在其facebook專頁「中醫爸B—馬琦傑醫師」，亦分享3招在家有效又溫和的退燒方法。至於何時需要入院，他指出，無論燒到幾多度，如果小朋友精神呆滯、嘔吐、四肢無力，甚至神智不清，就需要立即送院。

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文章內容獲馬琦傑醫師授權轉載。

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責任編輯：林愛娜