【第五波疫情】Anton更新IG自稱流淚撰文　前度女友鬧「偽人」：劈腿是慣性

▲ One Promise成員Anton認與林欣彤（Mag）交往。

日前，樂隊ONE PROMISE在官方社交平台表示成員馮卓然（Anton）與周天衡已初步確診，而ONE PROMISE之前是有份參與拍攝MIRROR成員Anson Kong、Alton的新歌MV。

此時，歌手林欣彤（Mag）於上星期六（２月19日）於Instagram宣布疑受感染，其後就爆出Mag與Anton同居而被對方感染的傳聞，更有指Mag當上小三介入Anton與拍拖7年圈外女友的戀情！

Anton回應傳媒時承認正與Mag發展當中，指自己是與前度女友分手後才與Mag交往，並稱Mag絕對不是第三者。

仍在康復當中的Anton於昨晚（20日）更新Instagram限時動態與帖文，更自稱是哭著撰文並感謝身邊人的支持與關心。不過Anton的前度女友Christy就似乎在Instgaram限時動態中意有所指兼表達不滿！

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Anton兩個月後再更新IG

Anton於Instagram限時動態、帖文中均發佈相同的文字內容，他大部份都是以英文撰文，內容是指自己兩個月未有更新Instgaram是因為「收埋」自己、處理情緒以及生活上的事。

他表示自己在這段時間中不單止掙扎手嘅病症，也一直處於自我懷疑、自憐的情況，不論外界的人支持他與否，別人所說的話也會對他造成傷害。

然後並表示自己一個人時會哭，不論發生甚麼事都會覺得不太開心。他認為自己要傾聽自己內心的聲音，他又指自己撰寫這篇IG帖文時也覺得心很痛、正在落淚，也感到很疲倦，他指或者與他依然未痊癒有關。

Anton稱不斷地問到底有甚麼會令自己開心、自己現時想參與Rap的原因、人生的意義等等，他認為現時也未有答案，但感謝兄弟的支持、粉絲所寫的信、父母所煲的湯，也感謝在Instagram中標記他的人。

另外，他認為傳播愛與關懷是相當重要，他稱自己會盡快康復並傳遞愛。

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前女友：劈腿是慣性

而Anton前女友Christy於昨晚（20日）更新Instagram限時動態：「他不愛你了，當然是你的錯。你最大的錯，是愛著一個慣性說謊還不斷替他找理由的人。心裡有底，裝傻到底。」，以及「劈腿是慣性，說謊更是隨性。」仲hashtag 「偽人」。

Christy已不是第一次就感情狀況於Instagram訴心聲，她早前於限時動態上載許廷鏗的歌曲《殘忍》MV，並留言：「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰 從來從無犯錯 而離場仍是我！」

她也於上月底上載與愛犬Captain的照片說：「呢段找回自己嘅日子裏，不斷用忙碌充實住自己，但每天照顧Captain嘅事卻從不假手於人，因為每天嘅親子活動時間，是我最珍惜嘅時光。互相陪伴、互相支持，一路陪著我經歷、渡過艱難日子。」她透露帶愛犬露營：「讓單親嘅佢感受到雙倍的，製造更多開心美好嘅母子回憶。」她再提到「#多的是你不知道的事 #一定要好好防患未然 #我只post我兒子每日最新成長照 #行到水窮處 #坐看雲起時 #善待自己」。

不過，有網民指Anton於今年7月時已交代二人已分手，質疑女方現時才於Instagram內「控訴」是別有用心。

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Mag與Anton合作拍MV

Anton與Mag同樣是圈中的愛狗之人，Anton於去年9月獲Mag邀請擔任歌曲《鐵樹》MV男主角，二人在MV當中有不少甜蜜畫面，後來又合作拍攝新歌相關的宣傳短片，兼且不時於社交網留言互動。

二人曾於去年6月一同觀賞Serrini音樂會，又於9月一同以黑色打扮欣賞Dear Jane紅館演唱會。

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