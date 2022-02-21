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【三十九】孫藝珍婚前新劇細訴人生大事　3月玄彬世紀婚禮場地曝光

娛樂 10:57 2022/02/21

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玄彬孫藝珍婚禮備受注目。

《愛的迫降》情侶檔孫藝珍和玄彬本月突然宣布結婚，成為亞洲演藝界重大喜訊。而孫藝珍婚前新劇《三十九》適時在Netflix播出，當中講述快踏入40歲的三位女角的人生轉變，劇情不乏孫藝珍的寫照，而她跟玄彬於3月的世紀婚禮亦備受矚目。

玄彬和孫藝孫藝珍在3月份的婚禮，相信備受關注。今日韓國媒體把二人的結婚場地選址曝光，有指孫藝珍和玄彬將在著名高級酒店WALKERHILL舉行戶外婚禮。

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3月舉行童話婚禮

該酒店環境優美，可飽覽漢江美景，私隱度甚高，戶外婚禮可以容納200人，過去不少娛圈夫妻如裴勇俊朴秀真等都在此行婚婚禮，因為保安嚴格，場地費用據知就高達韓幣4000萬元（約31萬港元）。

韓媒指這場婚禮因疫情關係，暫定不會大排宴席，非指定賓客也不能進場。

【愛的迫降】玄彬孫藝珍造就童話故事　瑞士蒙古定情場景大公開

最新影片：陶大宇訪問

另外，孫藝珍新劇《三十九》上周在Netflix上架，因著準新娘的人氣而受注目。劇集講述三位女子在39歲邁入40歲的一年所遇到的人事物，以及生活的轉變。

新劇《三十九》

孫藝珍演的「車美昭」，生長在富裕家庭中，從小受到很好的教育，是人生勝利組，而當她男主角延宇振也展開一段唯美浪漫戀情。不過，其劇中好友田美都就較坎坷，不但戀上有婦之夫，同患上重症，劇集在一場好友的告別式展開，再倒述三位女性的人生際遇。

撰文 : TOPick柴犬出動

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