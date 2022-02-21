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【抗疫的士】業界指預約及完成服務宗數每日增加　強調會嚴格跟進司機防疫措施

社會 11:03 2022/02/21

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有300架專屬的士提供服務。（陳靜儀攝）

醫管局早前啟用7間「指定診所」，協助診斷和治療等候送院的輕症病人。為配合求診人士往返診所的需求，當局聯同的士業界設立專屬車隊，有300架專屬的士提供服務。的士車行車主協會永遠會長吳坤成今日（21日）表示，預約訂單及完成服務宗數每日都有增加，其中昨日完成1,300多宗服務。

吳坤成今早於港台電台節目中表示，首日接獲1,400多宗訂單，到第二、三日已接獲1,900宗預約；至於完成服務的宗數，就由初時700多宗升至昨日的1,300多宗，目前服務運作暢順。

吳坤成指，服務開始初期出現預約服務混亂，是由於的士司機尚未熟習，加上不少市民重複預約，現時只接受透過政府熱線及網上預約。

對於有網民於反映，有抗疫的士司機停泊於路邊，身着保護衣與人傾談及如廁，吳坤成說有留意相關意見，目前正跟進。他強調，車隊經理每日都會嚴格跟進司機情況，而司機本身亦會收到指引，運作情況正一直理順中。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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