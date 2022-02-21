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【MIRROR成員】Jeremy出道三年首推單飛新歌《半》　換鮮紅新造型自認心急：久等了

娛樂 12:13 2022/02/21

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Jeremy出道三年首推單飛新歌《半》，換鮮紅新造型自認心急：「久等了！」

MIRROR成軍三年，成員Jeremy（李駿傑）終於宣佈在明日（22日）推出首隻個人單曲《半》，Jeremy在社交網站發文直認自己心急，非常期待歌曲面世，不過他亦表示：「好嘅嘢係需要等待的，一切都是量好的安排。」

MIRROR官方社交平台早前公開一段影片，預告二月將會推出四個驚喜，而其中一個就是成員Jeremy終於推出他的個人單曲。連日來Jeremy已開始在其個人社交網站預告，直到昨日他和MIRROR的官方平台推出更多有關新歌的資訊。

（instagram圖片）

Jeremy的新歌《半》即將於明日2月22日在各大平台推出，帖文寫道：「受萬年淨化 來一次犧牲」，造型照中見Jeremy穿上亮紅色的長袍，髮型百變的他再次換上新髮型與髮色，讓人非常期待。

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Jeremy在限時動態發文表示：「久等了。」而他亦承認自己非常心急：「我同你地一樣，都好心急，好想快d俾你地睇mv，好想俾你地聽首歌，好想知你地反應，不過，好嘅嘢係需要等待的，一切都是最好的安排。」

（instagram圖片）

其實日前Jeremy已經出過帖文，連續貼出自2018年出道以來嘗試過的髮型照片，曾換過藍色、粉紅色、金色等髮色的他留言：「2018年11月3日展開新的人生篇章，下一次新的篇章是？？？#默默心痛自己d頭髮」

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能夠推出單曲，Jeremy的粉絲「Unicorn」非常興奮，更以望穿秋水來形容。而他的MIRROR隊友Frankie（陳瑞輝）、Jer（柳應廷）、Edan（呂爵安）及Stanley（邱士縉），還有ERROR的成員肥仔（梁業）及吳保錡等都為他感到非常高興，幫忙轉發宣傳。

（instagram圖片）

經理人花姐（黃慧君）亦有貼出Jeremy的造型照，並謂：「期待很久」。而當年在《全民造星》中看好Jeremy，大讚他有獨特氣質，鼓勵他擺脫韓風建立個人風格的導師劉美君，亦有在花姐的帖文留下心心表示支持。

最新影片推介：陶大宇專訪

在去年播出的節目《調較你MIRROR》中，花姐曾透露於去年初曾有計劃讓Jeremy推出單曲，當時曾為Jeremy訂下要求，但他因身形及聲線太單薄未能達標，最後覺得時機仍未成熟而擱置。

（MV截圖）

去年中Jeremy亦推出了非官方的單曲《夢言》，由「造星」隊友細貓（應智越）作曲，MV推出一日已獲超過10萬點擊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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