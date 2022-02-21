【第五波疫情】林永和倡私院助分流輕症確診者　私院聯會冀醫院「點對點」商討

▲ 家庭醫生林永和。（資料圖片）

本港昨日新增6,067宗確診，呈報個案首破萬宗，趨勢繼續向上升，港府正研究再收緊社交距離措施。醫管局昨日（20日）指，正與私家醫院探討公私營合作，其中一個方向是轉介康復中的療養病人到私家醫院治理，以騰出床位及人手，現時雙方正就安排溝通，期望盡快落實細節。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早（21日）接受電台訪問時指，收到不少公院醫護反映，由於個案太多，他們的工作很忙，甚至沒有吃飯及上洗手間時間，很多病人也未能入住負壓病房，或會增加感染的風險，認為他們在硬件及軟件上都有很大的負擔，或會再出現新冠患者要在室外地方等候入院的情況，認為值得考慮由私家醫院協助分流輕症和快將康復的患者。

他又指出普通病房只需約一星期時間，就可以改為負壓病房，希望私家醫院也可以探討將部分病房改為負壓病房，或可協助幫忙第六、七波以接收新冠病人。

林永和表示，部分患者在私家醫院做快速測試呈陽性後不獲診症，導致他們會轉到社區私家診所，擔心會增加傳染風險，認為如私家醫院有能力可能接收部分新冠患者，可減少公營和社區醫療系統壓力。

私家醫院聯會主席何兆煒在同一節目中提到，由於私家醫院在隔離設施方面未能應付接收新冠病人，指若要接收新冠患者的做法並不實際，當局的意向是讓公立醫院騰出病床，集中處理確診病人；另加上私院早前因曾有患者到訪後確診，導致很多其他同事要檢測或檢疫，影響服務。

他表示，昨日已接收到醫管局的清單，指希望私院接收非新冠患者及正在康復的病人、部分腫瘤和內視鏡手術、產科病人、等候做電療和化療的癌症病人等，各院將進一步檢視內部人手及病床情況，又指有關個案流轉較快，亦是私家醫院習慣處理的病例。

他指出，由於疫情時雙方已有合作經驗，希望可以減少繁文縟節，不用招標，最好是醫院「點對點」商討，則可盡快於數日內成事；至於收費方面，可參考現時的公私營醫院合作模式，獲轉介病人只需繳交公立醫院費用。

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責任編輯：郭詩詩