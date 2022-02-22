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【酒店優惠】香港維港凱悅尚萃酒長租每晚$560起　送餐飲禮遇賺取積分

休閒消費 08:31 2022/02/22

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

北角香港維港凱悅尚萃酒店是不少人Staycation心水之選，最近更推出長租優惠。（相片來源：酒店提供）

如需要避疫、移民或家中裝修而需要短租，入住酒店是方便之選。北角香港維港凱悅尚萃酒店 （Hyatt Centric）推出全新優惠，連續入住14晚或以上，可以優惠價每晚$560起入住標準客房，並包餐飲禮遇。

2月及3月入住北角香港維港凱悅尚萃酒店Centric Home長租計劃的人士，連續入住14晚或以上，標準客房每晚只需$560起，包一次免費 The Farmhouse 咖啡廳雙人「房內自助晚餐」或堂食自助晚餐、一次免費雙人自助早餐及一壺免費 “NICE JUGS!” 特色雞尾酒。以上禮遇須於2022年3月31日或之前享用。

房間內有工作枱方便辦公，亦有齊Wifi、熱水壺及咖啡機等基本設備。（相片來源：酒店提供）

所有客房均設海景，包括每星期3次免費房間打掃服務、高速無線上網服務、指定酒店餐飲85折及免費使用健身中心及游泳池等。同時亦可累積凱悅天地會員住宿晚數及積分，會員可以使用積分兌換免費住宿、套房升級、精緻美食、放鬆護理等豐厚獎賞，可於香港或海外的凱悅酒店兌換使用。現可於網上虛擬實景參觀，連結按此

Cruise空中餐廳及酒吧位於酒店頂層，長租人士可享85折優惠。（相片來源：酒店提供）

香港維港凱悅尚萃酒店
地址：香港北角北角邨里1號
查詢：3762 1234

記者：張頌婷

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