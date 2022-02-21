【第五波疫情】中銀滙豐銀行再有職員染疫 分別有逾10間分行暫停營業
社會 11:31 2022/02/21
本港爆發第五波疫情，患者遍佈各行各業。多間銀行再有職員確診。
中銀香港公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，17間分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。有關分行分別為：
- 赤柱分行
- 上環皇后大道西分行
- 軒尼詩道 409 號分行
- 雲咸街分行
- 旺角銀高國際大廈分行
- 竹園邨銀行服務中心
- 藍田分行
- 大有街分行
- 爵祿街中銀理財中心
- 彩園廣場分行
- 隆亨邨分行
- 將軍澳廣場分行
- 粉嶺中心分行
- 祈德尊新邨分行
- 沙田第一城分行
- 長發邨分行
- 東港城分行
4間分行因防疫工作而暫停營業：
- 元朗恒發樓分行
- 深井分行
- 花都廣場分行
- 沙角邨分行
另外，滙豐亦因應有職員確診感染新冠病毒，11家滙豐分行由今日起暫停服務，有關分行如下：
- 德輔道中分行及卓越理財中心
- 愉景灣分行
- 圓方卓越理財中心
- 紅磡分行及卓越理財中心
- 九龍灣分行及卓越理財中心
- 新都城中心分行
- 沙田廣場分行及卓越理財中心
- 上水分行
- 上環分行及卓越理財中心
- 大埔分行及卓越理財中心
- 大圍分行
東亞銀行昨日亦公布，4間分行各有1名員工初步確診，由今日起暫停服務，有關分行如下：
- 皇后大道中分行
- 德福廣場分行
- 總行顯卓理財中心
- 東港城分行
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：黃悅晴