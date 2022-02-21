【第五波疫情】中銀滙豐銀行再有職員染疫　分別有逾10間分行暫停營業

▲ 滙豐銀行有職員確診。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，患者遍佈各行各業。多間銀行再有職員確診。

中銀香港公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，17間分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。有關分行分別為：

赤柱分行

上環皇后大道西分行

軒尼詩道 409 號分行

雲咸街分行

旺角銀高國際大廈分行

竹園邨銀行服務中心

藍田分行

大有街分行

爵祿街中銀理財中心

彩園廣場分行

隆亨邨分行

將軍澳廣場分行

粉嶺中心分行

祈德尊新邨分行

沙田第一城分行

長發邨分行

東港城分行

4間分行因防疫工作而暫停營業：

元朗恒發樓分行

深井分行

花都廣場分行

沙角邨分行

另外，滙豐亦因應有職員確診感染新冠病毒，11家滙豐分行由今日起暫停服務，有關分行如下：

德輔道中分行及卓越理財中心

愉景灣分行

圓方卓越理財中心

紅磡分行及卓越理財中心

九龍灣分行及卓越理財中心

新都城中心分行

沙田廣場分行及卓越理財中心

上水分行

上環分行及卓越理財中心

大埔分行及卓越理財中心

大圍分行

東亞銀行昨日亦公布，4間分行各有1名員工初步確診，由今日起暫停服務，有關分行如下：

皇后大道中分行

德福廣場分行

總行顯卓理財中心

東港城分行

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴