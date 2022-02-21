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【第五波疫情】中銀滙豐銀行再有職員染疫　分別有逾10間分行暫停營業

社會 11:31 2022/02/21

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滙豐銀行有職員確診。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，患者遍佈各行各業。多間銀行再有職員確診。

中銀香港公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，17間分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。有關分行分別為：

  • 赤柱分行
  • 上環皇后大道西分行
  • 軒尼詩道 409 號分行
  • 雲咸街分行
  • 旺角銀高國際大廈分行
  • 竹園邨銀行服務中心
  • 藍田分行
  • 大有街分行
  • 爵祿街中銀理財中心
  • 彩園廣場分行
  • 隆亨邨分行
  • 將軍澳廣場分行
  • 粉嶺中心分行
  • 祈德尊新邨分行
  • 沙田第一城分行
  • 長發邨分行
  • 東港城分行

4間分行因防疫工作而暫停營業：

  • 元朗恒發樓分行
  • 深井分行
  • 花都廣場分行
  • 沙角邨分行

另外，滙豐亦因應有職員確診感染新冠病毒，11家滙豐分行由今日起暫停服務，有關分行如下：

  • 德輔道中分行及卓越理財中心
  • 愉景灣分行
  • 圓方卓越理財中心
  • 紅磡分行及卓越理財中心    
  • 九龍灣分行及卓越理財中心
  • 新都城中心分行
  • 沙田廣場分行及卓越理財中心
  • 上水分行
  • 上環分行及卓越理財中心    
  • 大埔分行及卓越理財中心  
  • 大圍分行   

東亞銀行昨日亦公布，4間分行各有1名員工初步確診，由今日起暫停服務，有關分行如下：

  • 皇后大道中分行
  • 德福廣場分行
  • 總行顯卓理財中心
  • 東港城分行

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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