【飛虎3】張兆輝曾炒股輸過千萬元　靠投資物業翻身住貝沙灣千呎豪宅

59歲張兆輝有份演出的劇集《飛虎3壯志英雄》將在今晚（2月21日）於TVB首播，當中公認屬演技派的型佬張兆輝由第一輯《飛虎》已有參與，雖然他快將登六，但憑積極操練身形成為「飛虎」Fit馬，加上熟男形象吸納不少師奶粉絲，近年更成功打入內地市場，密密接工作吸金力強。

【飛虎3】三大視帝陳豪+馬德鐘+郭晉安加盟 「黃金拍檔」黃宗澤吳卓羲第8度合作

最新影片推介：陶大宇專訪

居家抗疫晒豪宅

疫情期間不惜穿梭中港兩邊走，經歷過多次隔離，早前農曆新年返港過年，由於疫情嚴峻，他留在家中抗疫，更拍片放到微博與網民分享「居家抗疫日記」，讓貝沙灣千呎豪宅再次曝光。

連日來見他上載生活點滴，除化身廚男煮煲仔飯外，張兆輝還分享與愛犬Coffee的「親子」在露台玩耍的短片，展示鐵漢柔情的一面。

身形嬌小的Coffee跟隨主人指示遞手，相當乖巧又可愛，難怪張兆輝都被融化，他寫道：「牠能帶給我忘憂的感覺，謝謝我家的咖啡，你的可愛令人舒緩情緒。看開、想開、祈求明天會更好。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【英國升學】張兆輝女兒讀攝影初做Model有星味 好爸爸讚17歲女GCSE考5A2B

貝沙灣豪宅賺2,634萬元

張兆輝平日愛待在這個無敵大海景露台享受寧靜一刻，日前情人節與太太一邊欣賞日落，一邊歎香檳，浪漫又寫意。

2010年以2,236萬元連車位購入位於薄扶林地標豪宅貝沙灣二期一個高層單位，實用面積1,376平方呎，目前已升值至4,870萬元。

最初張兆輝以150萬買入沙田富豪花園單位，上車做初嘗做業主。2005年開始投資買磚頭，以653.8萬元購入馬鞍山翠擁華庭逾千呎的複式連平台特色戶，2019年以1,700萬元賣出，創下屋苑成交價新高。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

炒股失敗輸過千萬

除了香港，內地北京及英國也遍佈物業，手持物業市值有升冇跌，帳面勁賺逾千萬元，成為圈中的億萬富豪！

他現時成績靠自己賺回來，張兆輝小時候居於沙田美林邨附近的木屋區，中學畢業後報考TVB電視藝員訓練班而入行，然後再把拍戲賺回來的錢用作投資。

不過，投資有道的張兆輝試過炒股失敗，在80、90年代曾輸過千萬，他曾接受TOPick專訪回憶說：「初初會嘗到少少甜頭，但之後連甚麼實業都不清楚，聽個冧巴就照舊買買買！都交了不少學貴，如果那時候拍了此劇，肯定不會亂去投資，要用充份時間去做足功課。」

在股票市場「交學費」的他後來轉為投資樓市。

【愛妻號】結婚24周年甜蜜曬老婆靚女相 張兆輝感恩太太陪伴終老：有一種人百看不厭

建美容事業王國

此外，張兆輝亦有投資美容界，2001年與太太經營美容生意，由開頭只得一間美容中心，靠張太醒明的財務策劃及交際應酬，在旺區開設分店，更批發貨品到美加、東南亞等地，每年生意額以千萬元計算，認真犀利。

2015年張兆輝斥資3,000萬開珠寶店，以太太名字「碧」為店名「安碧」，送給太太作結婚周年禮物，絕對是數一數二的愛妻號。

不過他曾接受TOPick訪問時直言不會縱壞仔女，坦言沒想過把物業留給兒女：「真的沒想過，我亦跟他們說；『你們自己諗啦，將來可能好辛苦。』，我都要供樓的，讓他們知道物業並非留給他。」