【一針難求】陳豪24小時戴口罩保障子女健康 為3仔女預約打針要排2個月

由藝人森美、朱凱婷主持無綫特備節目《爭分奪秒同抗疫》昨晚（20日）播出的一集，請來圈中好爸爸陳豪做嘉賓，森美在節目中表示大家最關心小朋友的健康，育有2子1女的陳豪被問到會不會為3個仔女打疫苗，陳豪坦言知道兒童可以打疫苗後，已經第一時間為仔女預約：

我同我老婆（陳茵媺）都打晒啦，工人姐姐都打晒，淨係差啲小朋友囉，其實我太太已經第一時間網上面book，但係太多Booking，變咗我哋排隊都排咗成兩個月之後先至可以打到。

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早前陳豪出席活動時，表示自己經常在外面工作，為了保護家人，在家中就連睡覺都會戴口罩，主持森美就再問陳豪，他坦言真的戴上口罩睡覺：

我戴醫學用口罩，因為我唔係咩專家，只能夠做自己可以做嘅最小部份。

而在場醫生表示：

不過大部份嘅市民，未必可以接受到24小時戴口罩，如果感到不適就要停喇，長者或者本身有心肺疾病嘅人，戴口罩嗰個承擔能力較低。另外，注意手部及環境衛生都好重要。

感染會影響性能力？

港大微生物學系講座教授袁國勇教授昨日發表了研究指，新冠肺炎的男性患者有機會令到男人的生育能力下降，在場的森美即刻幫陳豪向醫生發問，笑言陳豪雖然已經生了3個，但都好想知道答案，令到在場的陳豪忍俊不禁。醫生說：「袁國勇教授發表咗倉鼠中咗病毒之後，會影響倉鼠男性荷爾蒙同埋減少精子數量，其實外國都有相關嘅研究，發覺好多男患者都有呢個現象，不過其實好多嘢都會導致嘅，好多以往我哋唔識嘅病毒感染都會影響到精子同男性荷爾蒙，新冠肺炎並唔係特別針對呢個器官，最好避免感染嘅方法，就係打疫苗喇！」

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責任編輯:陳麗薇

