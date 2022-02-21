  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新校舍】教育局分配2所北區新小學校舍　作為重置現有資助小學之用

社會 12:04 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

教育局今日（21日）宣布，合資格的辦學團體可透過2022年度第一次校舍分配工作，申請兩所位於北區計劃中的新小學校舍，分別位於粉嶺北新發展區第17區及古洞北新發展區第29區，作為重置現有資助小學之用。
 
教育局指，成功獲分配新校舍的辦學團體，必須在學校遷入新校舍時向政府交還現有校舍。如果校舍座落於辦學團體、該校或與辦學團體／該校有關的第三者所擁有的私人土地上，土地擁有人必須在辦學團體遷入新校舍時向政府交還該土地及現有校舍。在辦學團體或土地擁有人執行上述程序前，教育局不會將新校舍交予辦學團體。

局方續稱，現有校址面積少於3000平方米、校舍樓齡逾30年，而又未能受惠或只有限度受惠於學校改善工程的學校，其申請值得慎重考慮。就跨區重置申請方面，其中一項重要的考慮因素是有關的重置會否有助改善及平衡不同區域的公營小學學位供應情況。辦學團體須於4月19日下午5時或之前，把已填妥的申請表格、相關證明文件、22份辦學計劃書連摘要及現時營辦學校一覽表，交抵教育局基礎建設及研究支援分部。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】21處納強檢　涉及大圍、青衣、柴灣等多廈
22:37 2022/02/20
【強制檢測】21處納強檢　涉及大圍、青衣、柴灣等多廈
【污水監測】觀龍樓、東駿苑及將軍澳嘉悅污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
今日 09:07
【污水監測】觀龍樓、東駿苑及將軍澳嘉悅污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
【新冠肺炎】再有政府部門員工確診　涉法援署2名職員初步確診【不斷更新】
今日 09:13
【新冠肺炎】再有政府部門員工確診　涉法援署2名職員初步確診【不斷更新】
【寒冷天氣】天文台今晨再創入冬最低溫7.5度　明日持續寒冷兼有雨
今日 10:02
【寒冷天氣】天文台今晨再創入冬最低溫7.5度　明日持續寒冷兼有雨
【打擊毒品】旺角單位檢值約700萬元疑海洛英　拘捕2名男子
今日 10:24
【打擊毒品】旺角單位檢值約700萬元疑海洛英　拘捕2名男子
【抗疫的士】業界指預約及完成服務宗數每日增加　強調會嚴格跟進司機防疫措施
今日 11:03
【抗疫的士】業界指預約及完成服務宗數每日增加　強調會嚴格跟進司機防疫措施

你可能感興趣

【強制檢測】21處納強檢　涉及大圍、青衣、柴灣等多廈
22:37 2022/02/20
【強制檢測】21處納強檢　涉及大圍、青衣、柴灣等多廈
【污水監測】觀龍樓、東駿苑及將軍澳嘉悅污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
今日 09:07
【污水監測】觀龍樓、東駿苑及將軍澳嘉悅污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
【新冠肺炎】再有政府部門員工確診　涉法援署2名職員初步確診【不斷更新】
今日 09:13
【新冠肺炎】再有政府部門員工確診　涉法援署2名職員初步確診【不斷更新】
疫情 北區 粉嶺 小學 教育局

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【買餸攻略】買足1星期餸每晚3菜式不重複　YouTuber港媽分享儲糧貼士蔬菜處理法
09:31 2022/02/09
【買餸攻略】買足1星期餸每晚3菜式不重複　YouTuber港媽分享儲糧貼士蔬菜處理法