【新校舍】教育局分配2所北區新小學校舍　作為重置現有資助小學之用

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教育局今日（21日）宣布，合資格的辦學團體可透過2022年度第一次校舍分配工作，申請兩所位於北區計劃中的新小學校舍，分別位於粉嶺北新發展區第17區及古洞北新發展區第29區，作為重置現有資助小學之用。



教育局指，成功獲分配新校舍的辦學團體，必須在學校遷入新校舍時向政府交還現有校舍。如果校舍座落於辦學團體、該校或與辦學團體／該校有關的第三者所擁有的私人土地上，土地擁有人必須在辦學團體遷入新校舍時向政府交還該土地及現有校舍。在辦學團體或土地擁有人執行上述程序前，教育局不會將新校舍交予辦學團體。

局方續稱，現有校址面積少於3000平方米、校舍樓齡逾30年，而又未能受惠或只有限度受惠於學校改善工程的學校，其申請值得慎重考慮。就跨區重置申請方面，其中一項重要的考慮因素是有關的重置會否有助改善及平衡不同區域的公營小學學位供應情況。辦學團體須於4月19日下午5時或之前，把已填妥的申請表格、相關證明文件、22份辦學計劃書連摘要及現時營辦學校一覽表，交抵教育局基礎建設及研究支援分部。

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責任編輯：余思嵐