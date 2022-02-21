【新校舍】教育局將分配2所北區新小學校舍　以配合北部都會區發展

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教育局今日（21日）宣布，兩所位於北區計劃中的新小學校舍，預計於2027年落成，正接受全港合資格的辦學團體申請，作為重置現有資助小學之用，預料新小學將可配合北部都會區的發展，滿足該區學位需求。

計劃中的新小學校舍分別位於粉嶺北新發展區第17區，及古洞北新發展區第29區，均有30個課室，校舍地盤面積分別為6,400平方米及6,500平方米，預計最早落成年份為2027年。

教育局發言人說，雖然全港未來學齡人口預計會持續下降，但新發展區仍需要有新學校落成，以滿足學位需求，長遠來說可配合北部都會區的發展。教育局指出，校舍分配工作接受原區及跨區重置申請，將考慮的因素辦學團體提交的辦學計劃、辦學往績、有關學校所屬的地區，以及其現有校舍的狀況等，並以教學質素為首要考慮條件。

發言人說，一般而言，現有校址面積少於3,000平方米、校舍樓齡逾30年，又未能受惠或只有限度受惠於學校改善工程的學校，其申請值得慎重考慮；跨區重置申請方面，其中一項重要的考慮因素，是有關的重置會否有助改善及平衡不同區域的公營小學學位供應情況。成功獲分配新校舍的辦學團體，必須在學校遷入新校舍時，交還現有校舍。



辦學團體須於4月19日下午5時或之前，把已填妥的申請表格、相關證明文件、22份辦學計劃書連摘要及現時營辦學校一覽表，交抵教育局基礎建設及研究支援分部（地址：香港添馬添美道二號政府總部東翼六樓）。

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責任編輯：余思嵐