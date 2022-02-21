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【疫苗接種】專科學院收緊簽發豁免證明書門檻　有效期縮短至3個月

社會 12:10 2022/02/21

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香港醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

政府於周四起實施「疫苗通行證」，進入指定處所的市民要至少接種一劑疫苗，或有醫學豁免證明書。香港醫學會會長蔡堅今早表示，不同專科學院向醫生發出修訂指引，列明可獲得豁免證明書的情況減少，其中癌症病患者或有免疫系統病患的人士，如已經落藥，亦不屬豁免範圍。另外，證明書列明的豁免期亦縮短至3個月。

蔡堅今早於一個電台節目中表示，因應外國愈來愈多與疫苗相關的文獻，專科學院早前收緊簽發豁免證明書的門檻，並向醫生發出指引，列明只得少數情況下可獲豁免，例如長期病患不受控、對疫苗成份敏感、有嚴重貧血等；孕婦以往有反覆小產的經驗等；以往一些會獲簽發證明書的病人，如癌症、紅斑狼瘡症等，如病人已開始食藥，就未必屬豁免範圍。

蔡堅又指出，以往簽發豁免證明書的有限期由醫生所訂，但新指引下，所有證明書有限期最多為3個月。他又說，如有人認為簽發證明書的門檻太鬆，到醫委會投訴，該醫生或被裁定專業失德。

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記者：黃悅晴

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