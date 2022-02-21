【疫下寒風】露宿者8℃下流連街頭找父母　 好心人買熱湯送口罩網民質疑被騙

▲ 一名露宿者8℃下流連街頭找父母，疑是騙徒。

近日受強烈冬季季候風影響，各區氣溫維持在8度或以下，加上下雨，體感溫度更低，有善心人發現筲箕灣街上有名露宿者，自稱剛從精神病院出院，找不到父母，好心人買晚飯及送上口罩，更在網上發帖求助，可是，網民一面倒質疑樓主被騙。

於19日（周六），有網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，當晚在筲箕灣街頭發現1名露宿者，他一頭亂髮、身穿薄外套，旁邊有一個大IKEA環保袋裝有雜物，攬著一個卡通抱枕，腳前有一塊寫滿字的紙皮，在寒夜雨天下，獨自坐在銀行門口。發帖樓主決定幫他，

佢姓張⋯⋯你可能行過只會望一望佢個紙牌就走開！今晚又落雨又凍，唔知邊度嚟嘅推動力，我替他買上晚餐，加上口罩俾佢。

▲ 前日，筲箕灣街頭有1名露宿者。（圖片：筲箕灣西灣河關注組FB）

好心人買熱湯送露宿者

從帖文所見，好心街坊買了一碗熱湯、數支水予他，露宿者當場在吃著。他腳前紙皮寫有以下文字，當中逗號標點符號只是一點，另夾有簡體字及錯字：

我剛在精神病出院.才知父母已搬.我又有很嚴重口吃更（根）本找不到工作.社會福利局又話要等3星期.我只能坐於街上希望遇好人給我一点（點）幫助

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樓主指自己當時跟他傾談約15分鐘，依他所說，過往在精神病院有家人部份資助，但父母今年停止資助並離開香港，精神病院在新年後不再收留他，以致他在街上流連。他不知自己幾多歲，亦不知有否親戚，現時家停留在筲箕灣道289-393號東亞銀門口，該處對面是以前的家，他一直坐在此希望等到父母。

善心人發帖希望網民幫忙廣傳，讓該露宿者的親友可以聯絡他的父母，以及希望有社工協助他找棲息地方。

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網民一面倒質疑樓主被騙

有網民多謝樓主關心弱勢社群，建議帶他到臨時避寒中心，又或報警找社工處理。然而，大部分網民列出多個疑點指出該露宿者是欺騙者，更似是集團式，當中紙皮上文字就是證據顯示騙人。「之前荃灣都見過，塊板都係錯嗰啲字，個點字一定係簡體，佢哋欺騙人同情心」，更有網民轉載舊有相關帖文，發現幾位類似的街頭露宿者，「有圖有真相」以證他們是騙徒。

另外，有網民認為真假都好，現時如此凍又加上疫情，買熱食給他也無妨，最緊要是不要給錢。更多留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳